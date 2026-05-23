Ο Ολυμπιακός νίκησε την Φενέρ κάνοντας σε αρκετά σημεία του αγώνα επίδειξη δύναμης (79-61), ενώ και η Ρεάλ επικράτησε της Βαλένθια σημειώνοντας 105 πόντους (!) και βάζοντας τέλος στην παράδοση που θέλει τους πρωτάρηδες των Final Four να φτάνουν σχεδόν ως την κατάκτηση του τροπαίου. Η τιτανομαχία της Ευρωλίγκας είναι μπροστά μας: Ολυμπιακός Πειραιώς εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center της Αθήνας.

Οι Μαδριλένοι έχουν σοκάρει τον Ολυμπιακό το 2023, κατακτώντας το τρόπαιο με το θρυλικό σουτ του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο κι έχουν χάσει στο Λονδίνο την περασμένη δεκαετία (100-88) με τον Βασίλη Σπανούλη να δίνει ρεσιτάλ σκοραρίσματος και τον κόουτς Μπαρτζώκα να κατακτά την πρώτη του Ευρωλίγκα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν αύριο.

Καθώς όλοι οι μπασκετόφιλοι μετράμε ώρες γι' αυτό το ματς, έκανε κάτι καθόλου ψύχραιμο, για να διασκεδάσω αυτό το άγχος της προσμονής: ρώτησα την τεχνητή νοημοσύνη πώς βλέπει τα πράγματα γι' αυτόν τον τελικό.

Ακολουθεί ο διάλογος μας. Με έντονα γράμματα η ερώτηση μου.

Πες μου σε παρακαλώ μετά και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού - Φενέρ και Ρεάλ - Βαλένθια, ποιος πιστεύεις ότι θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα;

Μετά τα ημιτελικά, η εικόνα άλλαξε αρκετά: ο Ολυμπιακός πέρασε τη Φενέρ με πολύ πειστικό τρόπο (79-61), ενώ η Ρεάλ νίκησε τη Βαλένθια σε πιο ανοιχτό ματς (105-90). Άρα ο τελικός είναι Ολυμπιακός–Ρεάλ.

Η δική μου εκτίμηση, όχι σαν «πρόβλεψη μάντη» αλλά με βάση φόρμα και εικόνα:

55–45 υπέρ Ολυμπιακού.

Γιατί δίνω μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό:

Άμυνα επιπέδου τίτλου απέναντι στη Φενέρ — δεν ήταν απλώς νίκη, ήταν έλεγχος του ρυθμού και στραγγάλισμα του αντιπάλου.

Εμπειρία Final Four και κορμός που έχει περάσει ξανά από αυτά τα ματς. Ο Ολυμπιακός μπήκε ως μία από τις πιο έμπειρες ομάδες της διοργάνωσης.

Ψυχολογία και unfinished business μετά τον χαμένο τελικό του 2023 από τη Ρεάλ — αυτά δεν μπαίνουν σε στατιστικό αλλά μετράνε.

Από την άλλη, γιατί δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη αν το πάρει η Ρεάλ:

Η Ρεάλ είναι ίσως η πιο «serial winner» ομάδα της Ευρώπης.

Σκόραρε 105 σε ημιτελικό και όταν βρει ρυθμό επιθετικά, δύσκολα την κυνηγάς.

Έχει τεράστια παράδοση σε τέτοια βράδια και έχει ήδη πληγώσει τον Ολυμπιακό σε τελικούς.

Αν με πίεζες να βάλω μία μόνο επιλογή σήμερα:

Ολυμπιακός — αλλά σε παιχνίδι θρίλερ, όχι καθαρό φαβορί.

Τύπου 78–74 ή κάτι εκεί γύρω.

Εσύ τι λες; Σου βγάζει περισσότερο «ώρα για λύτρωση» ή «η Ρεάλ ξέρει να κλέβει αυτά τα βράδια»;