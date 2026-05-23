H απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το φαβορί ενόψει του τελικού του Final Four

Ο προπονητής της μπασκετικής ομάδας του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρζτώκας, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Final Four απέναντι στη Ρεάλ (24/5, 21:00) και είπε πολλά.

Όπως μεταδίδει το gazzetta.gr, o ίδιος παρουσιάστηκε ευδιάθετος και με αρκετές ατάκες, ενώ μίλησε για τα προβλήματα της Ρεάλ, τον... ύπνο του, τις διαφορές σε σχέση με το 2013, αλλά και το ποιος είναι το φαβορί και του αουτσάιντερ.

Final Four: Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας

«Υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μια από αυτές είναι να παίζεις σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες, όπως η Ρεάλ, Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μια μέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Για τις απουσίες των Ταβάρες, Γκαρούμπα και Λεν σημείωσε: «Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη, όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρεις στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβορί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας».

Για το πώς... κοιμήθηκε: «Κοιμήθηκα καλά. Περίπου 6,5 ώρες κοιμήθηκα. Ήταν καλά».

Για τη συναυλία των Iron Maiden και το διαφορετικό τέμπο: «Κρίμα που δεν θα μπορώ να πάω στη συναυλία. Η κόρη μου πήγε στην προηγούμενη. Δεν ξέρεις ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα παιχνίδι. Λέγατε πως η καλύτερη επίθεση παίζει με την καλύτερη άμυνα αλλά θεωρώ πως κερδίσαμε από την άμυνα. Δεν είναι υποχρεωτικό πως ένα παιχνίδι θα είναι κλειστό ή ανοιχτό επειδή παίζουν αμυντικές ή επιθετικές ομάδες. Σημαντικό είναι το πώς θα είναι οι παίκτες. Έχουμε απαντήσεις σε πολλά είδη μπάσκετ. Είμαστε καλοί στην κυκλοφορία. Ο Ολυμπιακός είχε δημιουργία και εκτέλεση ακόμη και με απουσίες. Σημαντικό είναι πώς θα ανταπεξέλθεις στη μέρα».

Για το πόσο διαφορετικός είναι σε σχέση με το 2013: «Εϊμαι όσο διαφορετικός είμαστε όλοι μας με το πέρασμα των χρόνων. Αλλάζεις μέσω σημαντικών νικών και μεγάλων ηττών, αν μιλάμε για μπάσκετ. Εξαρτάται από σένα πώς αξιοποιείς τις εμπειρίες. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, όσο και ο ενθουσιασμός. Το μόνο κοινό είναι πως ίδιοι αντίπαλοι αλλά βλλέπω και την ίδια δίψα και συγκέντρωση από την ομάδα».

Για το αν είναι πιο επικίνδυνη η Ρεάλ όταν είναι το αουτσάιντερ: «Συνήθως είναι το φαβορί. Σπάνια είναι το αουτσάιντερ η Ρεάλ, οπότε δεν ξέρω».

Για την προετοιμασία ενόψει ενός τελικού: «Η προετοιμασία δεν είναι μόνο αυτή η 24ωρη. Η ομάδα χτίζει αρχές σε όλη τη χρονιά. Πρέπει να στηριχθείς σε ό,τι σε έφερε εδώ. Υπάρχει σκάουτινγκ για τις δυνάμεις και την αδυναμίας. Ο Ολυμπιακός σε μια σειρά 40 αγώνων ήταν η καλύτερη ομάδα. Σε σειρά μπορεί να αποδείξει την υπεροχή του. Εϊναι το πιο σημαντικό διήμερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εδώ είναι ένα διήμερο που παίζουν οι καλύτεροι. Χρειάζεσαι συγκυρίες, μονέντουμ και υγεία».

Για τις επιρροές απ'έξω: «Συμφωνώ με τον Σέρτζιο. Αποφεύγω επιρροές εξωτερικές. Δεν απαντώ τηλέφωνα και ζητώ συγγνώμη. Δεν είμαι υπερόπτης. Προσπαθώ να αποφεύγω όλο αυτό, ακόμη και το να διαβάσω άρθρα. Προσπαθώ να είμαι μαζί με τον κύκλο μου και τους παίκτες μου. Ο Ολυμπιακός θα δυναμώσει ακόμη πιο πολύ τα επόμενα χρόνια».

Για το ποιος είναι το φαβορί: «Η όλη συζήτηση για το φαβορί στον τελικό είναι προβοκατόρικη. Δεν μας επιρρεάζει αυτό. Είναι 12 εναντίον 12. Η πίεση του γηπεδούχου μπορεί να είναι μειωνέκτημα. Η Ρεάλ έχει όλες τις δικαιολογίες για να παίξει χωρίς πίεση. Ας παίξουμε το παιχνίδι μας και θα δούμε τι θα συμβεί».