Αβδάλας: Τι ισχύει με τη συμμετοχή του τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό

Μετά από μία γεμάτη σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για λογαριασμό του NCAA και συγκεκριμένα του Βιρτζίνια Τεκ, ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος διατηρούσε τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.
Από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο κολέγιο ο 20χρονος γκαρντ, τέθηκε στη διάθεση των «πράσινων» και επέστρεψε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν. Παράλληλα, ο Αβδάλας διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο ελληνικό πρωτάθλημα (Stoiximan GBL) όταν δηλωθεί, αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τη EuroLeague.
