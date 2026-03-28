Αβδάλας: Τι ισχύει με τη συμμετοχή του τη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό

Μετά από μία γεμάτη σεζόν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού για λογαριασμό του NCAA και συγκεκριμένα του Βιρτζίνια Τεκ, ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος διατηρούσε τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.

Από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο κολέγιο ο 20χρονος γκαρντ, τέθηκε στη διάθεση των «πράσινων» και επέστρεψε στις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Εργκίν Άταμαν. Παράλληλα, ο Αβδάλας διατηρεί ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο ελληνικό πρωτάθλημα (Stoiximan GBL) όταν δηλωθεί, αντίθετα αυτό δεν ισχύει για τη EuroLeague.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr