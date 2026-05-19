Ξέχασε τη φέτα: Μάντεψε ποιο ελληνικό τυρί ανακηρύχθηκε το πρώτο σε όλο τον πλανήτη

Ο παγκόσμιος οδηγός Taste Atlas ανέδειξε το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο και είναι ελληνικό. Δες ποιο σάρωσε την κορυφή.

Γραβιέρα
Γραβιέρα | Shutterstock
Η Ελλάδα μόλις κατέκτησε άλλη μια παγκόσμια γαστρονομική κορυφή. Ο φημισμένος οδηγός γευσιγνωσίας Taste Atlas κυριολεκτικά υποκλίθηκε στην εγχώρια τυροκομία, τοποθετώντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ένα δικό μας, αγαπημένο προϊόν: η Γραβιέρα Νάξου είναι πλέον, και επίσημα, το κορυφαίο σκληρό τυρί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τι είναι αυτό που την έκανε να αφήσει πίσω της διεθνή μεγαθήρια;

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στην αγνότητα και την εντοπιότητα. Το εξαιρετικής ποιότητας ναξιώτικο αγελαδινό γάλα, σε συνδυασμό με τα σπάνια κυκλαδίτικα βότανα με τα οποία τρέφονται τα κοπάδια του νησιού, δημιουργούν ένα γευστικό αριστούργημα. Η ασυναγώνιστα γλυκιά, βουτυρένια γεύση της και η βελούδινη υφή της αποτέλεσαν μια εμπειρία που «μάγεψε» τους αυστηρούς κριτικούς και τους χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας.

Η Γραβιέρα Νάξου άνοιξε τον χορό, αλλά δεν έμεινε μόνη της σε αυτόν τον γαστρονομικό θρίαμβο. Η Ελλάδα έκανε πραγματική επίδειξη δύναμης, σαρώνοντας τη λίστα του Taste Atlas με την παρουσία της να είναι κάτι παραπάνω από ηχηρή:

  • 3η θέση: Η πικάντικη και αγαπημένη Γραβιέρα Κρήτης.
  • 5η και 6η θέση: Η Κεφαλογραβιέρα και το περίφημο καπνιστό Μετσοβόνε, ολοκληρώνοντας μια ασύλληπτη κυριαρχία στην πρώτη δεκάδα.
  • 11η θέση: Το αρχοντικό Σαν Μιχάλη από τη Σύρο.
  • 14η θέση: Το πλούσιο Λαδοτύρι Μυτιλήνης.
  • 16η θέση: Η παραδοσιακή Γραβιέρα Αγράφων.
  • 21η θέση: Το κλασικό και διαχρονικό Κεφαλοτύρι.

