Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια της Αττικής: Τα σενάρια που έχουν αποκλείσει οι Αρχές μέχρι στιγμής

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών με φόντο την έντονη μυρωδιά που καταγράφεται από το πρωί της Τρίτης στα νότια προάστια Αττικής και ακόμη άγνωστα παραμένουν τα αίτια της δυσωδίας.

Υπενθυμίζεται ότι, άμεσα διενεργήθηκαν έλεγχοι στο δίκτυο διανομής αερίου και σε άλλες εγκαταστάσεις, όπου δεν εντοπίστηκαν διαρροές ή προβλήματα.

Οι περιοχές που έχουν «χτυπηθεί» περισσότερο είναι η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα, το Παλαιό Φάληρο, το Μοσχάτο, ο Άλιμος, ο Πειραιάς, καθώς και από το Φάληρο έως το Σούνιο, κατά μήκος της παραλιακής.

Ωστόσο, η δυσωδία φέρεται να έχει σχεδόν υποχωρήσει. Ενδεικτικά, στη Σαρωνίδα οι κάτοικοι φέρεται να επισημαίνουν ότι η οσμή ήταν αρκετά έντονη στο διάστημα 11:00 με 14:00, και στη συνέχεια να μειώθηκε. Μάλιστα, δήλωσαν ότι έχουν έρθει και στο παρελθόν αντιμέτωποι με αντίστοιχο γεγονός.

Στην Καλλιθέα, η οσμή φέρεται επίσης να έχει υποχωρήσει, αλλά οι κάτοικοι φάνηκαν αρκετά τρομοκρατημένοι. Σε πολλούς θύμιζε πλαστικό που καίγεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Τα σενάρια που έχουν αποκλείσει οι αρχές για την οσμή στην Αττική

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, πολλά είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Η Ελληνική εταιρεία διανομής αερίων Αττικής αναφέρει ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, όπως αναφέρει το υπουργείο σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιήθηκαν εκτενείς έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό διαρροής.

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου πρόσθεσε ότι «ο κ. Θεοδωρικάκος, κατόπιν επικοινωνίας που είχε με τον κ. Παπασταύρου, επικοινώνησαν μαζί μου και με διαβεβαίωσαν ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι δεν οφείλεται αυτή η οσμή σε διαρροή φυσικού αερίου».

Αντίστοιχο περιστατικό είχαν αναφέρει κάτοικοι των ίδιων περιοχών περίπου πριν από ένα μήνα.

Νωρίτερα, ο Χρήστος Βρεττάκος, Δήμαρχος Δραπετσώνας, δήλωσε ότι «δεν είναι κάτι τοπικό. Είναι κάτι ευρύτερο. Και την προηγούμενη φορά που το ψάξαμε και τώρα το φυσικό αέριο δεν έχει κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσες να πεις ότι είναι αυτό. Δεν είχαμε πάρει απάντηση την προηγούμενη φορά, πριν κανένα μήνα που είχαμε περίπου το ίδιο φαινόμενο».

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου ενώ υπογραμμίζεται ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες.

Έντονη οσμή στα νότια προάστια: Τι συμβουλεύει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Η δυσοσμία μπορεί να οφείλεται σε πληθώρα παραγόντων και μέχρι να διευκρινιστεί η αιτία, ο καθηγητής πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΥ μίλησε στην Αλεξία Σβώλου στο Reader και συμβουλεύει:

Όταν δεν γνωρίζουμε από πού μπορεί να προέρχεται μία ατμοσφαιρική ρύπανση, αν είμαστε στο σπίτι μας, μένουμε στο σπίτι μας με κλειστές πόρτες και παράθυρα και βάζουμε το κλιματιστικό να δουλέψει, καθώς ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο κλείνουμε τα παράθυρα και βάζουμε το κλιματιστικό να δουλέψει με την επιλογή της ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.

Γενικά αποφεύγουμε να μετακινηθούμε αν δεν έχουμε δουλειά στην περιοχή και προσπαθούμε να μείνουμε σε κλειστό χώρο με κλειστές πόρτες και παράθυρα και ένα κλιματιστικό σε λειτουργία.

Αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε έξω για να περιορίσουμε την έκθεση μας και την εισπνοή κάποιων σωματιδίων που μπορεί να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα φοράμε μία μάσκα.

Αν είμαστε απολύτως υγιείς δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αν όμως έχουμε υποκείμενα αναπνευστικά ή καρδιολογικά νοσήματα επικοινωνούμε με τον γιατρό μας, του μεταφέρουμε το συμβάν και ρωτάμε αν πρέπει να κάνουμε κάτι ή να τροποποιήσουμε την δοσολογία κάποια αγωγής που λαμβάνουμε.

Αν θεωρούμε τον εαυτό μας υγιή αλλά δούμε ότι αυτή η επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα μας προκαλεί κάποια συμπτώματα όπως βήχα ή δύσπνοια, τότε φροντίζουμε να επικοινωνήσουμε με έναν πνευμονολόγο γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε απολύτως υγιείς και να το αγνοούμε.