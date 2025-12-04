Μενού

Αδιανόητες καιρικές συνθήκες περιμένουν τον Ολυμπιακό με την Καϊράτ

Τσουχτερό θα είναι το κρύο την ημέρα όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενεί από την Καϊράτ Αλμάτι στο γήπεδο της Αστάνα στο Καζακστάν για το Champions League.

Τσουχτερό θα είναι το κρύο την ημέρα όπου ο Ολυμπιακός θα φιλοξενεί από την Καϊράτ Αλμάτι | EUROKINISSI
Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τρείς νίκες στα ισάριθμα ματς που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του League Phase του Champions League για να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

