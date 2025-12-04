Αδιανόητες καιρικές συνθήκες περιμένουν τον Ολυμπιακό με την Καϊράτ

Μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός χρειάζεται τρείς νίκες στα ισάριθμα ματς που έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση του League Phase του Champions League για να πάρει την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Κακοκαιρία Byron: Eπικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων
- Η Αθήνα των '90s αναβιώνει: Είδαμε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «ΡΙΦΙΦΙ» του Σωτήρη Τσαφούλια
- Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω - Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή»
- «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην ΕΡΤ έκανε πανελλήνια μετάδοση της πιο προσωπικής ερώτησης
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.