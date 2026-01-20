Μενού

Αδιανόητη εικόνα: Ο Λεβαδειακός είναι πάνω από Παρί και Σίτι και κυνηγάει την Μπαρτσελόνα

Η επιθετική πανδαισία του Λεβαδειακού στη φετινή σεζόν, τον έχει φέρει ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης έπειτα από 17 αγωνιστικές.

Λεβαδειακός
Παίκτες του Λεβαδειακού | Eurokinissi
Αυτά που κάνει φέτος ο Λεβαδειακός ξεπερνούν κάθε φαντασία, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να μη ζει απλώς ένα όνειρο αλλά πλέον να βλέπει την είσοδο στην 4άδα ως έναν υπαρκτό στόχο μετά από 17 αγωνιστικές στη Stoiximan Superleague.

Με τα τρία γκολ που πέτυχε η ομάδα στο Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, έφτασε τα 42 μέχρι στιγμής σε επίπεδο πρωταθλήματος και παραμένει η κορυφαία επίθεση του πρωταθλήματος. Ωστόσο, δεν σταματάει εκεί η επιτυχία του Λεβαδειακού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ