Ιστορική αναμέτρηση: Μιχάλης Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μέιγουεδερ - Πότε και πού παίζουν

Μιχάλης Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μέιγουεδερ στην Αθήνα. Ο Ο «Iron Mike» συναντά τον «Money» σε μια αναμέτρηση θρύλων για τα μαχητικά αθλήματα.

Μία ιστορική συνάντηση, για τα μαχητικά αθλήματα, θα σημειωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος Έλληνες kickboxer, Μιχάλης Ζαμπίδης, συναντά τον θρύλο της πυγμαχίας, Φλόιντ «Money» Μέιγουεδερ.

Ο «Iron Mike» επιστρέφει στα ρινγκ, στα 45 του χρόνια, για να αντιμετωπίσει τον κύριο «50-0» έναν από τους κορυφαίους πυγμάχους στην ιστορία που τα τελευταία χρόνια (μετά από τη νίκη του κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ) παραμείνει ενεργός δίνοντας αγώνες επίδειξης.

Η συνάντηση των δύο θρύλων των μαχητικών αθλημάτων, θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, σε ένα happening διεθνών προδιαγραφών που όπως είναι φυσικό θα τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον!


 

