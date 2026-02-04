Ιστορική αναμέτρηση: Μιχάλης Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μέιγουεδερ - Πότε και πού παίζουν

Μία ιστορική συνάντηση, για τα μαχητικά αθλήματα, θα σημειωθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ. Ο κορυφαίος Έλληνες kickboxer, Μιχάλης Ζαμπίδης, συναντά τον θρύλο της πυγμαχίας, Φλόιντ «Money» Μέιγουεδερ.
Ο «Iron Mike» επιστρέφει στα ρινγκ, στα 45 του χρόνια, για να αντιμετωπίσει τον κύριο «50-0» έναν από τους κορυφαίους πυγμάχους στην ιστορία που τα τελευταία χρόνια (μετά από τη νίκη του κόντρα στον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ) παραμείνει ενεργός δίνοντας αγώνες επίδειξης.
Η συνάντηση των δύο θρύλων των μαχητικών αθλημάτων, θα διεξαχθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ, σε ένα happening διεθνών προδιαγραφών που όπως είναι φυσικό θα τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον!
