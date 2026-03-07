ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Δύσκολη νίκη με Μουκουντί και συνεχίζει πρώτη

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ πριν την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την Τσέλιε. Ένα γκολ του Μουκουντί στο 5' αρκούσε στην Ένωση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί της ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ξεφύγει στο +3 στην κορυφή περιμένοντας το αυριανό ντέρμπι στο Φάληρο.
Ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στο 56' (στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ένωση είχε πάρει κι άλλο πέναλτι που το πήρε πίσω μέσω VAR ο Πολυχρόνης) και η ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, πήρε με λίγο αγχωτικό τρόπο με αυτό το ισχνό σκορ τη νίκη που ήθελε και βλέπει πλέον την Ευρώπη.
