ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Δύσκολη νίκη με Μουκουντί και συνεχίζει πρώτη

Η ΑΕΚ δεν είχε εύκολο απόγευμα απέναντι στην ΑΕΛ, αλλά το από νωρίς γκολ του Μουκουντί ήταν αρκετό για τη νίκη (1-0). 

ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Μουκουντί
Ο Μουκουντί σκοράρει στο ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0 | ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΕΒΑ / EUROKINISSI
ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0: Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ πριν την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την Τσέλιε. Ένα γκολ του Μουκουντί στο 5' αρκούσε στην Ένωση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί της ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να ξεφύγει στο +3 στην κορυφή περιμένοντας το αυριανό ντέρμπι στο Φάληρο.

Ο Γιόβιτς έχασε πέναλτι στο 56' (στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ένωση είχε πάρει κι άλλο πέναλτι που το πήρε πίσω μέσω VAR ο Πολυχρόνης) και η ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, πήρε με λίγο αγχωτικό τρόπο με αυτό το ισχνό σκορ τη νίκη που ήθελε και βλέπει πλέον την Ευρώπη.

