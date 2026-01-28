ΑΕΚ - Άλμπα Βερολίνου: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Sunel Arena απόψε (28/01) την Άλμπα Βερολίνου για την φάση των «16» του BCL με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sports 5.

Οι δύο ομάδες έχουν στόχο τη νίκη για να κάνουν το 2/2 στον J' όμιλο της διοργάνωσης ενώ στα Λιόσια αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» οι φίλοι της ομάδας.

Παρόντες θα είναι και παίκτες από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ένωσης.

Στον ίδιο όμιλο, υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ακόμα οι Καρδίτσα και Τόφας.