ΑΕΚ - Αμπερντίν: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

ΑΕΚ εναντίον Αμπερντίν απόψε (23/10) για τη league phase του Conference League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Στιγμιότυπο από το μας ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
 Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (23/10) στην Opap Arena την Αμπερντίν, στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της league phase του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» καλείται να συνέλθει από την ήττα με 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και να πάρει τους πρώτους της βαθμούς στη διοργάνωση, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε από την Τσέλιε με 3-1.

Οι Σκωτσέζοι έχασαν την πρώτη αγωνιστική με 3-2 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, μέσα στη Σκωτία.

 

