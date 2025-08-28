ΑΕΚ - Άντερλεχτ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H AEK φιλοξενεί απόψε (28/08) την Άντερλεχτ στην Opap Arena στη ρεβάνς των play off του Conference League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Η «Ένωση» γύρισε από τις Βρυξέλλες με το 1-1 στις αποσκευές της, χάρη σε τέρμα του Ελίασον, που κράτησε ζωντανές τις ελπίδες για πρόκριση στη league phase της διοργάνωσης.

Ο Νίκολιτς περιμένει να έχει διαθέσιμο για κάποια λεπτά τον Γιόβιτς, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Ζίνι, Γκατσίνοβιτς.

Η βελγική ομάδα ήρθε στην Αθήνα έχοντας στην αποστολή της τους Αζάρ και Σίμιτς αλλά όχι τους Λεονί και Εντιαγέ όπως επίσης και τους τραυματίες Κίλιαν Σαρντέλα και Ιλάι Καμαρά.