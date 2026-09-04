AEK: Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή Λαρεντζάκη

Η ΑΕΚ κλείνει σιγά σιγά το ρόστερ της για τη νέα σεζόν, θέλοντας να φτάσει ακόμα πιο ψηλά στο BCL, κατακτώντας το για να κλειδώσει και την παρουσία της στο NBA Europe της αγωνιστικής περιόδου 2027-28 (και ο φιναλιστ του BCL παίρνει εισιτήριο για το NBA Europe).

Από τις 20 Αυγούστου σας είχαμε ενημερώσει πως η Ένωση είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για την επιστροφή του στην ομάδα και ότι θα έχουμε εξελίξεις, ενώ το θέμα είχε αναλυθεί και στο Gazz Floor By Novibet της Τετάρτης 2 Σεπτέμβρη.

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