ΑΕΚ - Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε και χάρισε το τρίποντο στην Ένωση

Ο Ζίνι με την επιστροφή του μετά από δύο μήνες χρίστηκε σκόρερ και η ΑΕΚ με το δικό του γκολ στο 77' βρήκε τη λύση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί του Άρη παραμένοντας στους τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή.

Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή από το πρώτο μέρος, αλλά προβλημάτιζε τρομερά ξανά στην τελική προσπάθεια, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι με τον Παναγίδη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr