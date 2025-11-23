ΑΕΚ - Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε και χάρισε το τρίποντο στην Ένωση

Ο Ζίνι με την επιστροφή του μετά από δύο μήνες χρίστηκε σκόρερ και η ΑΕΚ με το δικό του γκολ στο 77' βρήκε τη λύση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί του Άρη παραμένοντας στους τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή.
Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή από το πρώτο μέρος, αλλά προβλημάτιζε τρομερά ξανά στην τελική προσπάθεια, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι με τον Παναγίδη.
