Μενού

ΑΕΚ - Άρης 1-0: Ο Ζίνι επέστρεψε και χάρισε το τρίποντο στην Ένωση

Με σκορ 1-0 ολοκληρώθηκε το ματς ΑΕΚ - Άρης. Ο Ζίνι μετά από 2,5 μήνες χάρισε το τρίποντο στην Ένωση.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ
ΑΕΚ | In Time Sports / Στέφανος Κυριαζής
  • Α-
  • Α+

Ο Ζίνι με την επιστροφή του μετά από δύο μήνες χρίστηκε σκόρερ και η ΑΕΚ με το δικό του γκολ στο 77' βρήκε τη λύση για να πάρει το τρίποντο (1-0) επί του Άρη παραμένοντας στους τρεις βαθμούς διαφορά από την κορυφή. 

Η Ένωση είχε την απόλυτη υπεροχή από το πρώτο μέρος, αλλά προβλημάτιζε τρομερά ξανά στην τελική προσπάθεια, με τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι με τον Παναγίδη. 

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ