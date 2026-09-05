ΑΕΚ - Άρης 5-0: Η «Ένωση» ξέσπασε και διέλυσε τους Θεσσαλονικείς

Η ΑΕΚ έψαχνε αντίδραση μετά την γκέλα κόντρα στην Κηφισιά και όχι μόνο τη βρήκε, αλλά τη συνδύασε με πανέμορφη εμφάνιση και σαρωτική νίκη με 5-0 επί του Άρη, ο οποίος γνώρισε βαριά ήττα, την πρώτη του τη φετινή σεζόν.

Οι κιτρινόμαυροι ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο μέρος στην Allwyn Arena, με τον Βάργκα να ανοίγει νωρίς το σκορ και στο δεύτερο μετά το δεύτερο τέρμα του Ούγγρου φορ απλοποίησαν τα πράγματα σκοράροντας συνολικά πέντε τέρματα με τους Μαρίν, Κοϊτά και Ζίνι να βρίσκουν επίσης δίχτυα.

Πλέον η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της στη μεγάλη πρεμιέρα για τη League Phase του Champions League την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στη ΛΑΣΚ.

ΑΕΚ – Άρης: Έτσι ξεκίνησαν

Μία θέση παιζόταν στην ενδεκάδα της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινάει τον Γκατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά που έμεινε στον πάγκο, με τον Μάγερ στην άλλη πλευρά, τους Μαρίν και Βιτάλις στον άξονα και τους Βάργκα και Γιόβιτς στην κορυφή.

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσια ήταν στην εστία και οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην τετράδα της άμυνας. Την αναμενόμενη ενδεκάδα επέλεξε ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη.

Ο Βέλιο ήταν στο τέρμα, οι Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο και Φαντιγκά στην άμυνα, οι Μπασιρού και Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, με τον Μανού Γκαρθία μπροστά τους, οι Γιαννιώτας και Γκαρέ στα δύο άκρα και ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

Απολαυστικός Μάγερ, ξανά σκόρερ ο Βάργκα

Ο στόχος της ΑΕΚ ήταν να πάρει από νωρίς τα ηνία του ματς και να βρει ένα γρήγορο γκολ και τα κατάφερε καθώς η Ένωση ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα απέναντι σε έναν Άρη, ο οποίος δεν είχε την κατάλληλη σύνδεση στις γραμμές του και δεν μπορούσε να φανεί καθόλου απειλητικός.

Οι κιτρινόμαυροι προειδοποίησαν στο 2' από στατική μπάλα και κεφαλιά του Γιόβιτς που άλλαξε λίγο πορεία στον Σούταλο και στο 11' πήραν το προβάδισμα με τον... συνήθη ύποπτο Μπάρναμπας Βάργκα σε ένα πολύ όμορφο γκολ σε δημιουργία.

Οι παίκτες του Νίκολιτς έκρυψαν την μπάλα με τον Γκατσίνοβιτς να βγάζει εξαιρετική κάθετη, τον Μάγερ να στρώνει στον Βάργκα και αυτός να πλασάρει σε κενή εστία για το 1-0.

Ο Μάγερ ήταν απολαυστικός για την ΑΕΚ καθώς η μπάλα πέρναγε συνεχώς από τα πόδια του, με τον Κροάτη μεσοεπιθετικό να αποτελεί τον εγκέφαλο της ανάπτυξης της Ένωσης. Στο 18' μάλιστα έβγαλε τον Πήλιο σε θέση βολής πλάγια μέσα στην περιοχή, αλλά το τελείωμά του δεν βρήκε στόχο.

Η ΑΕΚ συνέχιζε να έχει στον έλεγχο με τον Άρη να μην μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στην άμυνα των γηπεδούχων, οι οποίοι στο 25' έφτασαν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ με τον Βέλιο να αποκρούει το δυνατό σουτ του Ρότα και τον Γκατσίνοβιτς να μην μπορεί να βάλει την προβολή. Ο ρυθμός της ΑΕΚ από εκεί και μετά δεν ήταν ο ίδιος, όμως οι φιλοξενούμενοι δεν μπόρεσαν να το εκμεταλλευτούν στο τρανζίσιον.

Η ΑΕΚ έκανε ό,τι ήθελε φτάνοντας στο 5-0

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Γρηγορίου ψάχνοντας να κάνει τον Άρη απειλητικό μεσοεπιθετικά άλλαξε τον Μανού Γκαρθία με τον Κουαμέ και τον Γιαννιώτα με τον Παλάσιος, με τον Άρη να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και την ΑΕΚ να μην μπορεί να βγάλει συνεργασίες, αλλά ούτε και να κερδίσει μονομαχίες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν συνεχώς στο μισό της Ένωσης, όμως δεν μπορούσε να βρει σωστή τελική ενέργεια. Ο κυνικός Βάργκα όμως ήταν εκείνος που έκανε και τη δεύτερη ευκαιρία γκολ για την ΑΕΚ γράφοντας το 2-0 στο 62'.

Ο Γκατσίνοβιτς σέντραρε, ο Γένσεν έχασε τον Ούγγρο στο μαρκάρισμα και αυτός με την ικανότητά του με το κεφάλι βρήκε δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΚ τελείωσε και τυπικά το παιχνίδι. Ο Μάγερ κουβάλησε την μπάλα έχοντας χώρο μπροστά του, την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Μαρίν και εκείνος απέναντι από τον Βέλιο πλάσαρε γράφοντας το 3-0 στο 67'. Οι κιτρινόμαυροι μπορούσαν πλέον να σκέφτονται την πρεμιέρα του Champions League με τη ΛΑΣΚ, με τον Νίκολιτς να κάνει διαχείριση με Ζίνι αντί Γιόβιτς και Κοϊτά αντί Γκατσίνοβιτς.

Η Ένωση πλέον έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο και στο 70' ο Βάργκα βρήκε ξανά δίχτυα με το κεφάλι μετά από σέντρα του Πήλιου, όμως το γκολ δεν μέτρησε για να κάνει χατ-τρικ καθώς το VAR τον... έπιασε σε θέση οφσάιντ.

Η πρώτη απειλητική στιγμή του Άρη ήρθε αμέσως μετά έπειτα από λάθος του Μαρίν, όμως ο Κουαμέ δεν μπόρεσε να σκοράρει απέναντι από τον Στρακόσια. Το 4-0 όμως έγινε στο 75' με τον Άρη να καταρρέει αμυντικά. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα, έκανε τις προσποιήσεις και με πλασέ ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ.

Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βρει και πέμπτο γκολ στο 79', αλλά ο Ρότα που είχε ανέβει στην περιοχή δεν μπόρεσε να πλασάρει τον Βέλιο, με τον Νίκολιτς να προχωρά σε ακόμα δύο αλλαγές με Μάνταλο αντί Βάργκα και Αριάγκα αντί Μαρίν.

Μάλιστα ο Μάνταλος με το που μπήκε στο παιχνίδι κέρδισε πέναλτι, αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ. Με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών, η ΑΕΚ σκόραρε και πέμπτο τέρμα, με τον Μάνταλο να βγάζει τον Ζίνι σε θέση εκτέλεσης και τον Ανγκολέζο φορ να πλασάρει σε κενή εστία για το τελικό 5-0.

MVP: Τρομερό παιχνίδι από τον Μάγερ. Ολοκληρωμένη εμφάνιση, αποτελώντας τον εγκέφαλο της ΑΕΚ στην ανάπτυξη με δύο ασίστ.

Στο ύψος τους: Ο Βάργκα για άλλη μια φορά απέδειξε την εκτελεστική του ικανότητα με δύο γκολ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Ρότα στη δεξιά πλευρά, σημαντικός και ο Γκατσίνοβιτς με συμμετοχή στο πρώτο τέρμα και ασίστ στο δεύτερο.

Αδύναμος κρίκος: Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Άρη αποτελούμενο από τους Γένσεν και Σούταλο ήταν φοβερά ευάλωτο καταρρέοντας στο δεύτερο μέρος.

Η γκάφα: Την έκαναν οι Σούταλο και Γένσεν στη φάση του πρώτπυ γκολ του Βάργκα, ενώ ο Γένσεν ήταν μέσα και στο δεύτερο γκολ του Ούγγρου χάνοντας τον στο μαρκάρισμα.

Το στραγάλι: Ο Τσακαλίδης είχε μια καλή διαιτησία, χωρίς την πολύ δύσκολη φάση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (80' Αριάγκα), Βιτάλις, Μάγερ (83' Ζούμπκοφ), Γκατσίνοβιτς (68' Κοϊτά), Βάργκα (80' Μάνταλος), Γιόβιτς (68' Ζίνι)

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Γένσεν, Σούταλο, Φαντιγκά, Μπασιρού (64' Χόνγκλα), Ράτσιτς, Μανού Γκαρθία (46' Κουαμέ), Γκαρέ (83' Μπουσαΐντ), Γιαννιώτας (46' Παλάσιος), Καντεβέρε (64' Μιρ)