ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η AEK υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού απόψε (14/08) στην Opap Arena στη ρεβάνς του γ' προκριματικού του Conference League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Η «Ένωση» πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένη και προσεκτική σε σχέση με το ματς της Κύπρου όπου αν και προηγήθηκε με 2-0 «κατάφερε» να ισοφαριστεί με αποτέλεσμα η ρεβάνς να κρύβει κινδύνους.

Για την είσοδό της στη League Phase του Conference League, η ΑΕΚ θα παίξει στα play off με τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ Τιρασπόλ, σε περίπωση πρόκρισης.

Η κυπριακή ομάδα ήρθε στην Αθήνα χωρίς έξι ποδοσφαιριστές. Ο τεχνικός της Λεμεσιανής ομάδας, Αρτσιόμ Ράτζκοφ θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Έντι Σεμέδο και Γιανίκ Γκομίς (εκτός λίστας αμφότεροι), καθώς και των τραυματιών Άλεξ Σαρφό, Μαμαντού Σανέ, Άλεξ Μουσούντα και Βέλχικο Νίκολιτς.