Στη Νέα Φιλαδέλφεια φιλοξενείται το ντέρμπι της 11ης αγωνιστική στην Stoiximan Super League. Εκεί στις 21:00 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.
Το παιχνίδι της Κυριακής, πέρα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει και συναισθηματικό, αφού αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Μανόλο Χιμένεθ θα επισκεφθεί, έστω και ως αντίπαλος, το νέο γήπεδο της Ένωσης.
Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του πέρα από τους Ελίασον και Κουτέσα και τον Φράνζι Πιερό, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο τελευταίο ματς της Εθνικής του ομάδας με τραυματισμό στο πόδι. Στον αντίποδα τη διάθεση του τέθηκε ξανά ο Ζίνι.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει και πάλι στον αρχηγό του, Φαμπιάνο, όχι όμως και τον Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος. Παράλληλα, εκτός μένει και ο τιμωρημένος Κώστας Γαλανόπουλος.
Η αποστολή του Άρη για το ματς με την ΑΕΚ: Μάικιτς, Διούδης, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σάντμπεργκ, Ρόουζ, Ράσιτς, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Παναγίδης.
