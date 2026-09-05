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ΑΕΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη απόψε (05/09) για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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AEK - Άρης
Στιγμιότυπο από το ματς AEK - Άρης | Eurokinissi/ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (05/09) τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.

Η Ένωση προέρχεται από «γκέλα» με την Κηφισιά και το ισόπαλο 1-1 στη Λεωφόρο ενώ ο Άρης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, επί της Καλαμάτας και του ΟΦΗ.

Βαθμολογία

  1. ΠΑΟΚ 6

  2. Παναιτωλικός 6

  3. Άρης 6

  4. Ολυμπιακός 6

  5. ΑΕΚ 4

  6. Παναθηναϊκός 3 *

  7. ΟΦΗ 3

  8. Bόλος Elabet 1

  9. Ηρακλής 1

  10. Κηφισιά 1*

  11. Ατρόμητος 0

  12. Καλαμάτα 0

  13. Αστέρας AKTOR 0

  14. Λεβαδειακός 0

*Ματς λιγότερο

Tρίτη αγωνιστική

Σάββατο (5/9)

  • 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης

Κυριακή (6/9)

  • 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
  • 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
  • 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
  • 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα (7/9)

  • 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

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