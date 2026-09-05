ΑΕΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (05/09) τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική της Super League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 8.
Η Ένωση προέρχεται από «γκέλα» με την Κηφισιά και το ισόπαλο 1-1 στη Λεωφόρο ενώ ο Άρης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, επί της Καλαμάτας και του ΟΦΗ.
Βαθμολογία
ΠΑΟΚ 6
Παναιτωλικός 6
Άρης 6
Ολυμπιακός 6
ΑΕΚ 4
Παναθηναϊκός 3 *
ΟΦΗ 3
Bόλος Elabet 1
Ηρακλής 1
Κηφισιά 1*
Ατρόμητος 0
Καλαμάτα 0
Αστέρας AKTOR 0
Λεβαδειακός 0
*Ματς λιγότερο
Tρίτη αγωνιστική
Σάββατο (5/9)
- 19:00 Βόλος Elabet – Ολυμπιακός
- 21:00 ΑΕΚ – Άρης
Κυριακή (6/9)
- 19:00 Ατρόμητος – Καλαμάτα
- 19:30 ΟΦΗ – Κηφισιά
- 20:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
- 21:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα (7/9)
- 18:00 Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
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