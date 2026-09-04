Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είχα τις αισθήσεις μου, έπιασα το πόδι μου και είδα ότι κόπηκε»

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor, αποκάλυψε ο Σταύρος Φλώρος, μιλώντας στη «Miami Herald».

Ο 22χρονος πρώην παίκτης του «Survivor» εξομολογείται για πρώτη φορά όσα θυμάται από τη στιγμή που χτυπήθηκε από σκάφος όσο έκανε ψαροντούφεκο και μιλά για την απαιτητική νοσηλεία που ακολούθησε στο Μαϊάμι.

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Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του προβλήθηκαν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 στο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA.

«Όταν το είδα, ήμουν, σαν, σε κατάσταση σοκ. Σκεφτόμουν: “Σίγουρα θα πεθάνω, 100%”. Το ένιωθα. Όπως, όταν το σκάφος προχωρούσε, ένιωθα σαν να πέθαινα σιγά-σιγά», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Έλεγα στον φίλο μου τον Μάνο: “Αδερφέ, σε παρακαλώ, βρες ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω τα τελευταία μου λόγια στη μαμά μου”».

Ο Σταύρος Φλώρος ξεκαθάρισε: «Είχαμε όλα όσα μας είχε ζητήσει η παραγωγή, όπως το μπαλόνι για να μας βλέπει το σκάφος. Ήμασταν δύο άτομα, είχαμε ένα ψαροτούφεκο, είχαμε τα πάντα. Και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην παραλία. Δεν ήταν κανείς από την παραγωγή εκεί για την ασφάλειά μας, και τότε συνέβη αυτό».

«Το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη στιγμή που το σκάφος πέρασε από πάνω του: «Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ούτε τίποτα άλλο. Άκουσα τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει: “Σταύρο, το σκάφος, το σκάφος”. Τότε γύρισα το κεφάλι μου και το σκάφος βρισκόταν ήδη ένα, δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε.

«Το πρώτο χτύπημα ήταν, περίπου, στην πλάτη και στο κεφάλι μου, το πρώτο χτύπημα. Με αυτόν τον τρόπο, το σκάφος με έσπρωξε, και μετά βούτηξα και μετά η προπέλα μου έκοψε το πόδι πάνω από το γόνατο στο αριστερό μου πόδι και έκοψε το δεξί πόδι περίπου στον αστράγαλο», συμπλήρωσε.

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«Είχα τις αισθήσεις μου. Ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγήκα από το νερό. Σκέφτηκα: “Λοιπόν, τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι εντάξει. Και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Βλέπω ότι το πόδι μου είχε κοπεί εντελώς, τελείως. Κοιτούσα μέσα στο πόδι μου, στην πραγματικότητα.

Ο 22χρονος αναφέρθηκε και στο πως έφτασε μέχρι το νοσοκομείο:

«Και τότε έρχεται ο Μάνος, φωνάζοντας: “Το σκάφος. Σταμάτα. Σταμάτα”. Ευτυχώς που υπήρχαν τουρίστες, άνθρωποι στο σκάφος, και το σκάφος σταμάτησε. Γιατί δεν ξέρω αν αλλιώς θα σταματούσε ή όχι. Ο Μάνος με άρπαξε, με έβαλε στο σκάφος. Εγώ έλεγα: “Δέσε το πόδι μου. Δέσε το πόδι μου”. Έκαναν τουρνικέ, και μετά από εκεί, το νοσοκομείο ήταν μακριά. Χρειάστηκε πάνω από μία ώρα για να φτάσουμε στο νοσοκομείο», περιέγραψε. «Είχε ήδη χαθεί (το αριστερό του πόδι). Δεν το ξαναείδα ποτέ. Πραγματικά, ποτέ. Ήταν στη θάλασσα», συνέχισε ο Σταύρος Φλώρος.

«Οι χειρότερες μέρες της ζωής μου»

Ο 22χρονος υποβλήθηκε σε πολλαπλά, πολύωρα χειρουργεία και θεραπείες σε εξειδικευμένο κέντρο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο.

«Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι. Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα στο “Survivor”, γιατί έχουν ένα έπαθλο για να πας στο Μαϊάμι, και πάντα ήθελα να πάω εκεί. Να μπω στο παιχνίδι, να κερδίσω αυτό το έπαθλο και να πάω στο Μαϊάμι. Αλλά φτάσαμε με άλλο τρόπο, όχι και τόσο καλό. Οι χειρότερες μέρες της ζωής μου. Δηλαδή, τόσος πόνος. Οι γιατροί, είναι καλοί. Με φρόντιζαν, αλλά ο πόνος ήταν, κάτι άλλο. Κάθε μέρα ένιωθα τόσο πολύ πόνο, φανταστικό πόνο, πραγματικό πόνο, χειρουργείο μετά το χειρουργείο», είπε.

«Φυσικά, εξακολουθώ να νιώθω πόνους. Όχι τόσο έντονους όσο τότε στο Μαϊάμι, αλλά εξακολουθώ να νιώθω φανταστικούς πόνους. Το δεξί μου πόδι πονάει όταν, ας πούμε, προσπαθώ… Επειδή είναι αδύναμο τώρα. Δύο μήνες δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις, πρέπει να ξαναχτίσω τη δύναμή μου από την αρχή. Φυσικά, όλη μου η ζωή έχει αλλάξει. Είναι δύσκολο ακόμα και να κάνω μπάνιο. Μου φαίνεται τρελό. Νιώθω σαν… ω Θεέ μου… Και είναι τόσο δύσκολο να κάνω μπάνιο. Είμαι, ξέρεις, τόσο νέος, πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο δύσκολο; Αλλά ναι, το κάνω, αλλά είναι δύσκολο.

«Ακόμα και τώρα μου φαίνεται κάτι πολύ καινούργιο. Ακόμα δεν μπορώ, ας πούμε, να τα κάνω όλα μόνος μου. Δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να περπατήσω σωστά. Είναι μια μεγάλη διαδικασία, κάτι τέτοιο. Ναι. Το μυαλό μου λέει: “Μμ”. Σκεφτόμουν: “Θεέ μου, όλα αυτά συνέβησαν για ένα παιχνίδι;”. Δηλαδή, είχα πάει εκεί για… Ήταν ένα παιχνίδι. Πώς μου συνέβη αυτό; Όλος ο κόσμος μου έχει αλλάξει, κυριολεκτικά. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Προσπαθώ να είμαι θετικός, φυσικά, γιατί τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; Πρέπει να παλεύεις όπως πάντα. Αλλά είναι δύσκολο», κατέληξε ο Σταύρος Φλώρος.