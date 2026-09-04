ΔΕΘ 2026: Στο τραπέζι 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός - Η δέσμη μέτρων που θα εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ και μέτρα που θα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες αναμένεται να εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027, παρά το ότι πριν λίγο καιρό είχε προϊδεάσει ότι το ποσό θα ανέρχεται σε 950 ευρώ πριν τις εκλογές.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι θα πει στην ομιλία του στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη φετινή ΔΕΘ, την τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές, θα έχουν τα εξής τρία χαρακτηριστικά.

Το πρώτο είναι ότι η δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, δεν θα έχει μόνο ετήσιο χαρακτήρα, όπως παραδοσιακά γίνεται, αλλά θα αποτελεί την εισαγωγή ενός τετραετούς κυβερνητικού κύκλου που φθάνει μέχρι το 2030-2031.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν το βράδυ του Σαββάτου θεωρούνται κοστολογημένα, κάτι στο οποίο ρίχνει ιδιαίτερο βάρος η κυβέρνηση, ενώ τοποθετούνται δημόσια σε ένα ημερολόγιο.

Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει δημόσια, μήνα - μήνα το κάθε μέτρο που θα υλοποιείται, ξεκινώντας από τον Νοέμβριο του 2026.

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα δέσμη των μέτρων απευθύνεται στο σύνολο ττων κοινωνικών ομάδων, δηλαδή σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικά στις οικογένειες.

Πρόκειται για μέτρα που έρχονται να «κουμπώσουν» με την εφαρμογή της φετινής φορολογικής μεταρρύθμισης, ώστε συνδυαστικά να οδηγούν στο μεγαλύτερο όφελος για τους πολίτες.

Ο χαρακτήρας της ΔΕΘ

Στην 90η ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως βάζει την κοινωνία στο επίκεντρο, υπό την έννοια ότι οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά αποτυπώνονται πιο χειροπιαστά στη τσέπη του μέσου πολίτη καθώς αποτελούν και μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας.

Επιπλέον, πρόκειται για μια ΔΕΘ που κοιτάζει στο μέλλον και για αυτό ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στη λέξη «ορίζοντας».