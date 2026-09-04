Νεότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση με μαχαίρι στο Α.Τ. Μάνδρας έρχονται στο φως, με όλα να συγκλίνουν στο ότι ο δράστης φαίνεται να δρούσε για λόγους εκδίκησης.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το Mega, ο 31χρονος μπήκε στο Τμήμα περί τις 16:00 αλλά δεν έχει γίνει γνωστό τι είπε στην φύλαξη και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον πρώτο όροφο, όπου και είναι το γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων.

Στο σημείο, εκείνη την ώρα, υπήρχαν τρεις πολίτες και δύο αστυνομικοί. Όταν έφτασε στο γραφείο, ο άνδρας φαίνεται ότι έβγαλε το μαχαίρι και ζήτησε από τους αστυνομικούς, μαινόμενος: «βγάλτε τα όπλα και αφήστε τα πάνω στο τραπέζι».

Κίνητρό του η εκδίκηση

Βλέποντας πως είναι εκτός ελέγχου, ο ένας αστυνομικός επιχείρησε να τον κρατήσει εκτός, κρατώντας την πόρτα, αλλά ο 31χρονος πήρε μία γλάστρα και έσπασε το τζάμι, τραυματίζοντάς τον από τα θραύσματα.

Ο δεύτερος αστυνομικός του ζήτησε, επανειλημμένα, να κατεβάσει το μαχαίρι κάτι που δεν έκανε και έτσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή πάντα, τον πυροβόλησε.

Ο 31χρονος φέρει ένα διαμπερές τραύμα από τον θώρακα μέχρι την κοιλιακή χώρα και έχει μπει στο χειρουργείο. Η κατάστασή του κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός, από την άλλη, αναμένεται να λάβει άμεσα εξιτήριο καθώς έχει έναν ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο 31χρονος, όπως προκύπτει, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ψυχιατρικής φύσης και τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος στενών του συγγενών. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιο ήταν το θύμα, αλλά υπάρχουν πληροφορίες ότι επρόκειτο για τους γονείς του.

Παράλληλα, το ίδιο διάστημα είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή του, αλλά αστυνομικοί τον σταμάτησαν και τον οδήγησαν σε ψυχιατρική δομή. Αυτός φαίνεται να είναι ο λόγος που είχε τέτοιο μένος σε βάρος των ενστόλων και πιστεύεται ότι δρούσε για λόγους εκδίκησης για τον εγκλεισμό του.

«Ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;»

​Περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, οι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, ενώ βρίσκονταν στο γραφείο εκδόσεως ταυτοτήτων.

«Ακούμε τους αστυνομικούς να φωνάζουν ο ένας στον άλλον "αν έχεις όπλο βγάλε το, φέρ' το". Σοκαρισμένοι οι αστυνομικοί σηκώνονται, τρέχουν να βγάλουν το όπλο και μετά ακούμε έναν θόρυβο στην πόρτα. Ο άνθρωπος αυτός έσπασε την πόρτα, ενώ ο αστυνομικός την κρατούσε με πίεση για να μην μπει μέσα».

​Όπως εξήγησαν, ο άγνωστος άνδρας κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον αστυνομικό. Όταν ο αστυνομικός τον σημάδεψε με το υπηρεσιακό όπλο ζητώντας του να ηρεμήσει και να πετάξει το μαχαίρι, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει: «Ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις;».

​«Ήμασταν μέσα, μια πόρτα, μια ανάσα... Κλείσαμε την πόρτα και περιμέναμε από μέσα να μας πουν να βγούμε», ανέφεραν οι μάρτυρες, σημειώνοντας πως ο άνδρας δεν ζήτησε ούτε είπε κάτι συγκεκριμένο πριν την έφοδο, αλλά φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, ενδεχομένως, όπως είπαν, λόγω σοβαρών ψυχολογικών προβλημάτων.