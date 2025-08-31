ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 1-0: Από νωρίς ερχόταν άνετη νίκη της Ένωσης

Ο Πιερό βρήκε επιτέλους τα δίχτυα και η ΑΕΚ, με το γκολ του Αϊτινού φορ από το 38', έκαμψε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 1-0 την αντίσταση του Αστέρα AKTOR κάνοντας το 2/2 στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Η Ένωση κρατά έτσι ξανά ανέπαφη την εστία της. Μπορεί να μην είχε την ενέργεια άλλων αγώνων μετά τη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ, ωστόσο θα μπορούσε να είχε βρει κι άλλο ένα γκολ για να πάρει μια πιο καθαρή νίκη απέναντι στους Αρκάδες.

