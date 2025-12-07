Μενού

ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1: Εύκολη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια για την Ένωση

Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον Ατρόμητο και πανηγύρισε μια εύκολη νίκη (4-1) στην OPAP Arena με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς.

ΑΕΚ-Ατρομητος
Στιγμιότυπο από το ματς ΑΕΚ-Ατρόμητος | EUROKINISSI
Εύκολη νίκη για την ΑΕΚ, η 6η διαδοχική επικράτηση της ομάδας του Σέρβου τεχνικού, 8η σε 9 ματς, με τους κιτρινόμαυρους να επιβάλλονται με το ευρύ 4-1 το οποίο θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο βάση εικόνας αγώνα συνολικά και ειδικότερα στο δεύτερο 45λεπτο.

Νίκη και ψυχολογίας ενόψει Τουρκίας και Παναιτωλικού εκτός.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ