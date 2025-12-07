ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Συνέχεια στη 13η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με την ΑΕΚ των διαδοχικών θετικών αποτελεσμάτων να υποδέχεται στην έδρα της τον Ατρόμητο. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Ατρόμητος κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 1.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να έχει ετοιμοπόλεμους τους Ελίασον και Μάνταλο ενώ δεν υπολογίζεται και ο Πένραϊς, ο οποίος δηλώθηκε να εκτίσει, και τον Οντουμπάτζο που τραυματίστηκε.

Για τον Ατρόμητο, επιστρέφουν οι Μουτουσαμί, Τζοβάρας και Κίνι ωστόσο ο Ντούσαν Κέρκεζ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον μακροχρόνια απόντα Τσιλούλη, τον τιμωρημένο Μίχορλ και τον τραυματία Φαν Βέερτ.