ΑΕΚ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H AEK υποδέχεται τον Βόλο στην Opap Arena σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Η Ένωση μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στην ΑΕΛ (σ.σ 1-1), θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ ο Βόλος βρίσκεται στην έκτη θέση μετά τη νίκη του με 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης την περασμένη αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00

Άρης - Πανσερραϊκός 20:30

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Βόλος 17:00

ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00