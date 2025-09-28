ΑΕΚ - Βόλος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H AEK υποδέχεται τον Βόλο στην Opap Arena σήμερα (28/09) για την 5η αγωνιστική της Superleague με σέντρα στις 17:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1.
Η Ένωση μετά την απώλεια βαθμών κόντρα στην ΑΕΛ (σ.σ 1-1), θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να διατηρηθεί στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ ο Βόλος βρίσκεται στην έκτη θέση μετά τη νίκη του με 2-1 επί του Αστέρα Τρίπολης την περασμένη αγωνιστική.
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 18:00
Άρης - Πανσερραϊκός 20:30
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 17:00
ΟΦΗ - Κηφισιά 19:00
Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ 20:30
Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 21:00
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 18:00
