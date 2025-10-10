ΑΕΚ: Επέκταση συμβολαίου στον Ζίνι ως το 2029

Η ΑΕΚ προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του Ζίνι μέχρι το 2029.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε την ανανέωση ενός ακόμα χρόνου με την Ένωση.

Ο Ζίνι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2023 και μετράει μέχρι σήμερα 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ με την πρώτη ομάδα, έχοντας σε αυτό το διάστημα το περσινό πέρασμα από τον Λεβαδειακό που ανέβασε τις μετοχές του, αλλά και στην ΑΕΚ Β.

Στιγμές από τη συνάντηση του κ. Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ζίνι, για την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ. #aekfc #contractextension #Zine_90 pic.twitter.com/vLN8eKuGoC — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 10, 2025



