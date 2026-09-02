ΑΕΚ: Επιστρέφει στη Σερβέτ ο Κουτέσα σύμφωνα με τους Ελβετούς

Η ελβετική ιστοσελίδα «tdg» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ντέρεκ Κουτέσα της ΑΕΚ τονίζοντας πως ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ θα αποχωρήσει για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβέτ.

Ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στο βασικό ροτέισον του Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που φαίνεται και από το γεγονός πως φέτος έχει αγωνιστεί μονάχα 18 λεπτά στα πέντε ματς που έχει δώσει η «Ένωση», όταν είχε περάσει ως αλλαγή στον εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή.

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