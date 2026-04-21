ΑΕΚ: «Έσβησε» Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ επιθετικά

Μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στα play offs στο Φάληρο με το διπλό επί του Ολυμπιακού (0-1), η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και παρέμεινε στο +5 στην κορυφή, κάνοντας ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς τον στόχο του τίτλου.

Φυσικά, όπως τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς, τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει, ωστόσο το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την Ένωση και αποτελεί οδηγό για τη συνέχεια προκειμένου με ανάλογο πάθος και παρόμοια συγκέντρωση να συνεχίσει στα τέσσερα ντέρμπι που απομένουν ως το φινάλε.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr