Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.
Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.
Ο ΣΚΑΪ, σημειώνει ότι πρόκειται για τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ηλικίας 64 έως 84 ετών, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, που έμεναν μέσα σε κοντέινερ στην είσοδο του χωριού. Φέρεται ότι ήταν σεισμόπληκτοι και παρέμειναν στην περιοχή για χρόνια, ακόμα και όταν οι υπόλοιποι έφυγαν.
Διερευνώνονται τα αίτια της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι, ο οικίσκος δεν είχε ρεύμα και είναι πιθανό η οικογένεια, να χρησιμοποιούσε εναλλακτικές μορφές ηλεκτροδότησης, ακόμη και με εύφλεκτο υλικό.
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