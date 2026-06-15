Μενού

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρά τέσσερα αδέλφια από φωτιά στην Κόνιτσα

Τέσσερις σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης φωτιάς στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πρώτες πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
Κατάσβεση φωτιάς από Πυροσβεστική
Κατάσβεση φωτιάς από Πυροσβεστική | EUROKINISS / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΟΙΥ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τέσσερις σοροί αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων.

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχειρούν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Ο ΣΚΑΪ, σημειώνει ότι πρόκειται για τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ηλικίας 64 έως 84 ετών, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες, που έμεναν μέσα σε κοντέινερ στην είσοδο του χωριού. Φέρεται ότι ήταν σεισμόπληκτοι και παρέμειναν στην περιοχή για χρόνια, ακόμα και όταν οι υπόλοιποι έφυγαν. 

Διερευνώνονται τα αίτια της πυρκαγιάς. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι, ο οικίσκος δεν είχε ρεύμα και είναι πιθανό η οικογένεια, να χρησιμοποιούσε εναλλακτικές μορφές ηλεκτροδότησης, ακόμη και με εύφλεκτο υλικό.  

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ