Πανελλήνιες 2026: Αυλαία σήμερα για τα ΕΠΑΛ, σειρά παίρνουν τα ειδικά μαθήματα – Πότε βγαίνουν οι βάσεις

Τελευταία μέρα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις σήμερα (15/6), οι οποίες κλείνουν με τα Επαγγελματικά Λύκεια. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, στους Κινητήρες Αεροσκαφών και στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, σήμερα ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων για τη φετινή σχολική χρονιά.

Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα

Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήμαστα τελειώνουν σήμερα, την Τρίτη 16 Ιουνίου ξεκινά ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

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Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ειδικά μαθήματα

Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19 Ιουνίου, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22 Ιουνίου, τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 08:00 για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30 και έως τις 09:30 για τα μαθήματα που ξεκινούν στις 10:00, όπως τα Αγγλικά και η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Πότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου, μαζί με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

Στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών Δελτίων, πιθανότατα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του μήνα, οπότε και θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.