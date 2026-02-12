Μενού

ΑΕΚ: «Φθηνά κόλπα από φθηνούς ανθρώπους δεν αγγίζουν τον Ηλιόπουλο»

Η ΑΕΚ τοποθετήθηκε για μια φωτογραφία που... κυκλοφορεί στα Social Media και αμφισβητεί τη σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ.

Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος | INTIME SPORTS / ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ
Τις τελευταίες ώρες αναπαράγεται στα Social Media μια φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλου, πριν από 14 χρόνια, με την οποία αντίπαλοι της ΑΕΚ προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη σχέση του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ με την ομάδα.

