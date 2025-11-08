ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν παίξει το χειρότερο παιχνίδι στην Α1 - «Και οι τυφλοί είδαν» είχε πει ο Ιωαννίδης

Αρχές Ιανουαρίου του 1998. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ βρίσκονται στην τετράδα του πρωταθλήματος μπάσκετ, έχοντας στόχο την 3η θέση. Ωστόσο εκείνο το παιχνίδι της 25ης Ιανουαρίου, στο Αλεξάνδρειο την τότε έδρα του ΠΑΟΚ, ήταν ξεχωριστό.

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα έπαιζε για πρώτη φορά στην καριέρα του αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Ο «Τίγρης» είχε επιστρέψει εκείνη τη σεζόν από την Μπολόνια, είχε επιλέξει όμως να συνεχίσει στην ΑΕΚ που στον πάγκο της έχει τον Γιάννη Ιωαννίδη και οι στόχοι της είναι... να τα κατακτήσει όλα. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του με τον Σβι Σερφ προπονητή, έχει ηγέτη τον Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Είναι η χρονιά που η μεν ΑΕΚ θα φτάσει μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας ενώ ο ΠΑΟΚ θα σταματήσει το σερί του Ολυμπιακού, αφήνοντάς των εκτός τελικών, παίζοντας εκείνος στη σειρά τίτλου.

Κι όμως παρότι οι δύο δικέφαλοι είναι δυνατές ομάδες, εκείνη την Κυριακή, 27 Ιανουαρίου του 1998, θα έγραφαν ιστορία για τους λάθους λόγους. Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίο τον Πέτζα θα πάρει τη νίκη και το προβάδισμα για την 3η θέση. Μόνο που στο τέλος του αγώνα το ταμπλό γράφει 47-39! Ένα σκορ που θα μπορούσε να είναι ημιχρόνου, ήταν το τελικό.

Είναι, δε, το χειρότερο παιχνίδι από πλευρά συγκομιδής πόντων στην ιστορία του επαγγελματικού μπάσκετ καθώς ποτέ άλλοτε δεν έχουν μπει σε άλλον αγώνα μόλις 86 πόντοι (το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ ήταν από το 1995 ένα 45-44 σε Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός).

Έσπασαν τα καλάθια

«Ο ΠΑΟΚ 3ος νίκησε την ΑΕΚ με παιδικό σκορ!» θα γράψει την επόμενη ημέρα η Αθλητική Ηχώ.

Το στατιστικό του αγώνα από το αρχείο της Α.Η.

Ο νικητής ΠΑΟΚ θα τελειώσει το παιχνίδι με 14/57 σουτ και 16/23 βολές, ενώ είχε πρώτους σκόρερ τον Στογιάκοβιτς (19π. με 4/13 σουτ) και τον Ρόουαν (13π.). Από την άλλη η ΑΕΚ είχε 16/51 σουτ και 5/7 βολές με πρώτους σκόρερ τον Αλεξάντερ (13π. με 6/12 σουτ) και Πρέλεβιτς (9π. με 3/10 σουτ).

«Και οι τυφλοί... είδαν!»

«Σήμερα και οι τυφλοί είδαν. Αυτό δεν ήταν μπάσκετ, αλλά αμέρικαν φούτμπολ. Πρέπει κάποτε οι διαιτητές να ξεχωρίζουν σε καλούς και κακούς» είχε πει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Ιωαννίδης μετά από το τέλος του αγώνα, ενώ από την πλευρά του ο Σβι Σερφ αφού μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Ξανθό» που ήταν φίλοι, είχε πει πως: «Θα έλεγα κάναμε ο πιο άτυχο παιχνίδι μας επιθετικά. Ο αγώνας ήταν σεμινάριο αμυντικού παιχνιδιού».