ΑΕΚ - Καρδίτσα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα στη δεύτερη φάση των ομίλων του BCL, στους «16», με... εμφύλιο. Στις 19:00 η ΑΕΚ υποδέχεται στη SUNEL Arena την Καρδίτσα με τις δύο ομάδες να θέλουν να αρχίσουν νικηφόρα στον 9ο όμιλο. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 4.

Η AEK έχει κερδίσει 12 από τα τελευταία 13 εντός έδρας παιχνίδια της στο BCL, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων πιο πρόσφατων. Ωστόσο, έχει χάσει δύο από τα τρία εντός έδρας παιχνίδια της εναντίον ελληνικών ομάδων.

Από την άλλη πλευρά η Καρδίτσα, έχει νικήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια της για το BCL, αλλά έχει δεχθεί περισσότερους από 80 πόντους σε καθέναν από τους τέσσερις εκτός έδρας αγώνες της.