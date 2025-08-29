AEK - Kλήρωση Conference League: Πώς θα βγουν οι αντίπαλοι και τα παιχνίδια

Σήμερα η ΑΕΚ θα βρεθεί στην κλήρωση για τη League Phase του Europa Conference League και θα μάθει τους 6 αντιπάλους της στο τουρνουά.

Για να το πετύχει αυτό, η ομάδα του Νίκολιτς κέρδισε τους Βέλγους της Άντερλεχτ αποδίδοντας κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο στην OPAP Arena.

Η ώρα της κλήρωσης θα είναι στις 14:00 και θα ακολουθήσει την κλήρωση του Europa League η οποία θα έχει επίσης ελληνικό ενδιαφέρον χάρη στη συμμετοχή του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.



Η ΑΕΚ θα βρεθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Πανηγυρισμοί των παικτών της ΑΕΚ | Eurokinissi

Η διαδικασία της κλήρωσης του Europa League

Ξεκινώντας από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, οι παρουσιαστές και οι καλεσμένοι θα τραβούν με τον παραδοσιακό τρόπο ένα μπαλάκι από το οποίο θα βγαίνει το όνομα μίας ομάδας.

Στη συνέχεια, με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα θα βγαίνουν οι 6 αντίπαλοι της ομάδας αυτής μεταξύ των οποίων θα είναι φυσικά και η ΑΕΚ. Ταυτόχρονα θα μαθαίνουμε ποια ματς θα γίνονται εντός έδρας και ποια εκτός.

Η διαδικασία θα επαναληφθεί 36 φορές, όσες δηλαδή είναι και οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι για την ΑΕΚ

Κάθε ομάδα θα κληρωθεί με δύο ομάδες από κάθε pot (γκρουπ δυναμικότητας).

Pot 1 Φιορεντίνα, Άλκμααρ, Σαχτάρ, Σλόβαν Μπρατισλάβα, SK Ραπίντ, Λέγκια Βαρσοβίας

Pot 2 Σπάρτα Πράγας, Ντιναμό Κιέβου, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν, Ράγιο Βαγιεκάνο, Σάμροκ Ρόβερς

Pot 3 Ομόνοια, Μάιντζ, Στρασμπούργκ, Γιαγκελόνια, Τσέλιε, Ριέκα,

Pot 4 Ζρίνσκι, Λίνκολν, Κουόπιον, ΑΕΚ , Αμπερντίν, Ντρίτα

Pot 5 Μπρεϊνταμπλίκ, Σίγκμα Όλομουτς, Σάμσουνσπορ, Ρακόφ, ΑΕΚ Λάρνακας, Σκέντιγια

Pot 6 Xάκεν, Λοζάν Σπορ, Κραϊόβα, Σπάρτανς, Νόα, Σέλμπουρν