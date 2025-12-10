ΑΕΚ - Λέβιτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (10/12) στη Sunel Arena τη Λέβιτσε για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η «Ένωση» θα έχει σημαντικές απουσίες καθώς θα λείψουν οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος ενώ ενοχλήσεις νιώθει και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Αντίθετα οι Τζιαν Κλαβέλ και Δημήτρης Κατσίβελης προπονήθηκαν κανονικά.
Με νίκη, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, θα εξασφαλίσει μαθηματικά την 1η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».
Το πανόραμα του BCL
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Χαϊδελβέργη – Προμηθέας Πατρών 82-62
Λέγκια Βαρσοβίας – Ρίτας Βίλνιους 77-79
Κατάταξη
- Ρίτας Βίλνιους* 9 (4-1)
- Προμηθέας Πατρών 7 (2-3)\
- Λέγκια Βαρσοβίας 7 (2-3)
- Χαϊδελβέργη 7 (2-3)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Προμηθέας Πατρών – Ρίτας Βίλνιους (17/12, 19:00)
Λέγκια Βαρσοβίας – Χαϊδελβέργη (17/12, 19:00)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Σαμπάχ – Νίμπουρκ (9/12, 18:00)
Σαλόν – Άλμπα Βερολίνου (9/12, 21:30)
Κατάταξη
- Σαλόν 8 (4-0)
- Άλμπα Βερολίνου 7 (3-1)\
- Νίμπουρκ 5 (1-3)
- Σαμπάχ 4 (0-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σαλόν – Νίμπουρκ (16/12, 21:00)
Άλμπα Βερολίνου – Σαμπάχ (16/12, 21:00)
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Σολέ – Μπούρσασπορ 109-77
Χοβεντούτ Μπανταλόνα – Χάποελ Χολόν 97-95
Κατάταξη
- Χοβεντούτ Μπανταλόνα* 10 (5-0)
- Σολέ 8 (3-2)
- Χάποελ Χολόν 7 (2-3)
- Μπούρσασπορ 5 (0-5)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σολέ – Χοβεντούτ Μπανταλόνα (17/12, 21:00)
Μπούρσασπορ – Χάποελ Χολόν (17/12, 21:00)
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Μπνέι Χερζλίγια – Τόφας (9/12, 19:00)
Τενερίφη – Τράπανι (10/12, 22:00)
Κατάταξη
- Tενερίφη 8 (4-0)
- Τόφας 6 (2-2)
- Τράπανι 6 (2-2)
- Μπνέι Χερζλίγια 4 (0-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Τόφας – Τράπανι (16/12, 19:30)
Μπνέι Χερζλίγια – Τενερίφη (16/12, 19:30)
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Γαλατάσαραϊ – Τριέστε 79-80
Ιγκοκέα – Βίρτσμπουργκ 56-85
Κατάταξη
- Γαλατάσαραϊ* 9 (4-1)
- Βίρτσμπουργκ 8 (3-2)
- Τριέστε 7 (2-3)
- Ιγκοκέα 6 (1-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Ιγκοκέα – Γαλατάσαραϊ (17/12, 19:30)
Τριέστε – Βίρτσμπουργκ (17/12, 19:30)
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
VEF Ρίγα – Σζολνόκι (10/12, 19:00)
ΑΕΚ – Πατριότι Λέβιτσε (10/12, 19:30)
Κατάταξη
- ΑΕΚ 8 (4-0)
- Σζολνόκι 6 (2-2)
- Πατριότι Λέβιτσε 6 (2-2)
- VEF Ρίγα 4 (0-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Σζολνόκι – ΑΕΚ (16/12, 19:00)
Πατριότι Λέβιτσε – VEF Ρίγα (16/12, 19:00)
Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Καρδίτσα – Μερσίν (9/12, 20:00)
Οστάνδη – Ουνικάχα Μάλαγα (9/12, 21:30)
Κατάταξη
- Ουνικάχα Μάλαγα 8 (4-0)
- Μερσίν 6 (2-2)
- Καρδίτσα 6 (2-2)
- Οστάνδη 4 (0-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Μερσίν – Οστάνδη (17/12, 20:30)
Ουνικάχα Μάλαγα – Καρδίτσα (17/12, 20:30)
Η’ ΟΜΙΛΟΣ
5η αγωνιστική
Λε Μαν – Γκραν Κανάρια 88-90
Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Μπενφίκα 99-69
Κατάταξη
- Γκραν Κανάρια* 10 (5-0)
- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 8 (3-2)
- Λε Μαν 6 (1-4)
- Μπενφίκα 6 (1-4)
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Γκραν Κανάρια – Μπενφίκα (16/12, 21:00)
Λε Μαν – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (16/12, 21:00)
*Ρίτας Βίλνιους, Χοβεντούτ Μπανταλόνα, Γαλατάσαραϊ και Γκραν Κανάρια έχουν εξασφαλίσει την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16»
- Δημοσκόπηση Prorata: Τα ποσοστά Τσίπρα μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Πόσοι θα τον ψήφιζαν
- Απογοητευμένη η Μίνα Αρναούτη: «Τα λεφτά που ορίστηκαν ως αποζημίωση τα χρωστάω ήδη»
- H χώρα που ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα στο OnlyFans το 2025 - Τι έκανε η Ελλάδα
- Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου - Με έβλεπα στα social και έλεγα ''μεγάλωσε η μύτη μου;''»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.