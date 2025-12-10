ΑΕΚ - Λέβιτσε: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

H ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (10/12) στη Sunel Arena τη Λέβιτσε για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» θα έχει σημαντικές απουσίες καθώς θα λείψουν οι Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος ενώ ενοχλήσεις νιώθει και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Αντίθετα οι Τζιαν Κλαβέλ και Δημήτρης Κατσίβελης προπονήθηκαν κανονικά.

Με νίκη, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, θα εξασφαλίσει μαθηματικά την 1η θέση στον ΣΤ’ Όμιλο και την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Το πανόραμα του BCL

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Χαϊδελβέργη – Προμηθέας Πατρών 82-62

Λέγκια Βαρσοβίας – Ρίτας Βίλνιους 77-79

Κατάταξη

Ρίτας Βίλνιους* 9 (4-1) Προμηθέας Πατρών 7 (2-3)\ Λέγκια Βαρσοβίας 7 (2-3) Χαϊδελβέργη 7 (2-3)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Προμηθέας Πατρών – Ρίτας Βίλνιους (17/12, 19:00)

Λέγκια Βαρσοβίας – Χαϊδελβέργη (17/12, 19:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Σαμπάχ – Νίμπουρκ (9/12, 18:00)

Σαλόν – Άλμπα Βερολίνου (9/12, 21:30)

Κατάταξη

Σαλόν 8 (4-0) Άλμπα Βερολίνου 7 (3-1)\ Νίμπουρκ 5 (1-3) Σαμπάχ 4 (0-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σαλόν – Νίμπουρκ (16/12, 21:00)

Άλμπα Βερολίνου – Σαμπάχ (16/12, 21:00)

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Σολέ – Μπούρσασπορ 109-77

Χοβεντούτ Μπανταλόνα – Χάποελ Χολόν 97-95

Κατάταξη

Χοβεντούτ Μπανταλόνα* 10 (5-0) Σολέ 8 (3-2) Χάποελ Χολόν 7 (2-3) Μπούρσασπορ 5 (0-5)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σολέ – Χοβεντούτ Μπανταλόνα (17/12, 21:00)

Μπούρσασπορ – Χάποελ Χολόν (17/12, 21:00)

Δ’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Μπνέι Χερζλίγια – Τόφας (9/12, 19:00)

Τενερίφη – Τράπανι (10/12, 22:00)

Κατάταξη

Tενερίφη 8 (4-0) Τόφας 6 (2-2) Τράπανι 6 (2-2) Μπνέι Χερζλίγια 4 (0-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Τόφας – Τράπανι (16/12, 19:30)

Μπνέι Χερζλίγια – Τενερίφη (16/12, 19:30)

Ε’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Γαλατάσαραϊ – Τριέστε 79-80

Ιγκοκέα – Βίρτσμπουργκ 56-85

Κατάταξη

Γαλατάσαραϊ* 9 (4-1) Βίρτσμπουργκ 8 (3-2) Τριέστε 7 (2-3) Ιγκοκέα 6 (1-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Ιγκοκέα – Γαλατάσαραϊ (17/12, 19:30)

Τριέστε – Βίρτσμπουργκ (17/12, 19:30)

ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

VEF Ρίγα – Σζολνόκι (10/12, 19:00)

ΑΕΚ – Πατριότι Λέβιτσε (10/12, 19:30)

Κατάταξη

ΑΕΚ 8 (4-0) Σζολνόκι 6 (2-2) Πατριότι Λέβιτσε 6 (2-2) VEF Ρίγα 4 (0-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σζολνόκι – ΑΕΚ (16/12, 19:00)

Πατριότι Λέβιτσε – VEF Ρίγα (16/12, 19:00)

Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Καρδίτσα – Μερσίν (9/12, 20:00)

Οστάνδη – Ουνικάχα Μάλαγα (9/12, 21:30)

Κατάταξη

Ουνικάχα Μάλαγα 8 (4-0) Μερσίν 6 (2-2) Καρδίτσα 6 (2-2) Οστάνδη 4 (0-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Μερσίν – Οστάνδη (17/12, 20:30)

Ουνικάχα Μάλαγα – Καρδίτσα (17/12, 20:30)

Η’ ΟΜΙΛΟΣ

5η αγωνιστική

Λε Μαν – Γκραν Κανάρια 88-90

Σπαρτάκ Σουμπότιτσα – Μπενφίκα 99-69

Κατάταξη

Γκραν Κανάρια* 10 (5-0) Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 8 (3-2) Λε Μαν 6 (1-4) Μπενφίκα 6 (1-4)

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Γκραν Κανάρια – Μπενφίκα (16/12, 21:00)

Λε Μαν – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα (16/12, 21:00)

*Ρίτας Βίλνιους, Χοβεντούτ Μπανταλόνα, Γαλατάσαραϊ και Γκραν Κανάρια έχουν εξασφαλίσει την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16»