ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Λέφσκι Σόφιας απόψε (26/08) στη ρεβάνς των play offs του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2 και το MEGA.

Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την αντίπαλό της στη Βουλγαρία και ψάχνει τη νίκη που θα την στείλει στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση στην πρεμιέρα της Super League το Σάββατο (22/08) όταν και συνέτριψε με 4-0 τον Ηρακλή.

Ομοίως και η Λέφσκι, προέρχεται από θρίαμβο με 6-0 επί της Σπάρτακ Βάρνα, συνεχίζοντας το απόλυτο στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.