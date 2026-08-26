ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Λέφσκι Σόφιας απόψε (26/08) στη ρεβάνς των play offs του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2 και το MEGA.
Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την αντίπαλό της στη Βουλγαρία και ψάχνει τη νίκη που θα την στείλει στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση στην πρεμιέρα της Super League το Σάββατο (22/08) όταν και συνέτριψε με 4-0 τον Ηρακλή.
Ομοίως και η Λέφσκι, προέρχεται από θρίαμβο με 6-0 επί της Σπάρτακ Βάρνα, συνεχίζοντας το απόλυτο στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.
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