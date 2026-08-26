Μενού

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Λέφσκι Σόφιας απόψε (26/08) στη ρεβάνς των play offs του Champions League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ
Στιγμιότυπο από το ματς Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Λέφσκι Σόφιας απόψε (26/08) στη ρεβάνς των play offs του Champions League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 2 και το MEGA.

Η Ένωση αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την αντίπαλό της στη Βουλγαρία και ψάχνει τη νίκη που θα την στείλει στη league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση στην πρεμιέρα της Super League το Σάββατο (22/08) όταν και συνέτριψε με 4-0 τον Ηρακλή.

Ομοίως και η Λέφσκι, προέρχεται από θρίαμβο με 6-0 επί της Σπάρτακ Βάρνα, συνεχίζοντας το απόλυτο στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ