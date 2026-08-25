Πέθανε η Ντόλι Πάρτον: Η «βασίλισσα της κάντρι» που έγινε μία από τις πιο αγαπητές γυναίκες της Αμερικής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής.

Η θρυλική τραγουδίστρια και συνθέτρια άφησε πίσω της μία καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες, αλλά και ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε σε ηλικία 80 ετών, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί συγκίνηση στον χώρο της μουσικής και όχι μόνο. Η ίδια είχε καταφέρει να μετατραπεί από ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια στο Τενεσί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της αμερικανικής κουλτούρας.

Η πορεία της στη μουσική ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 και μέσα στα επόμενα χρόνια η Πάρτον έγινε συνώνυμη με την κάντρι, χωρίς ωστόσο να περιοριστεί ποτέ σε αυτή. Τραγούδια όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You» πέρασαν τα σύνορα του είδους και έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Στη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 11 Grammy, ενώ εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ποια ήταν η Ντόλι Πάρτον

Η Ντόλι Πάρτον υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της αμερικανικής μουσικής, με μια πορεία που ξεπέρασε τα 60 χρόνια. Γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί, μεγάλωσε σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια, ως ένα από τα 12 παιδιά της. Από πολύ μικρή στράφηκε στη μουσική, για να εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες και δημιουργούς της κάντρι.

Στη διάρκεια της καριέρας της έγραψε χιλιάδες τραγούδια και γνώρισε τεράστια επιτυχία με κομμάτια όπως τα «Jolene», «9 to 5» και «I Will Always Love You». Το τελευταίο απέκτησε νέα, παγκόσμια ζωή μέσα από την ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον. Η Πάρτον κατάφερε να ξεπεράσει τα στενά όρια της κάντρι και να εξελιχθεί σε αναγνωρίσιμη μορφή της αμερικανικής ποπ κουλτούρας, έχοντας παράλληλα σημαντική παρουσία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Πίσω, ωστόσο, από τη λαμπερή εικόνα και την τεράστια καριέρα της υπήρχε και μια ιδιαίτερα έντονη φιλανθρωπική δράση. Μέσω του Dollywood Foundation, που ίδρυσε το 1988, χρηματοδότησε εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα, ενώ το 1995 δημιούργησε το Imagination Library, με στόχο να προσφέρει δωρεάν βιβλία σε παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι την ηλικία των πέντε ετών. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε με τα χρόνια σε πολλές χώρες και έχει διανείμει εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία.

Η ίδια είχε προσφέρει επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την εκπαίδευση και την υγεία. Το 2020 δώρισε ένα εκατομμύριο δολάρια στο Vanderbilt University Medical Center για την έρευνα πάνω στην Covid-19, χρηματοδότηση που συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna.

Η Ντόλι Πάρτον κατάφερε έτσι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια επιτυχημένη μουσική καριέρα. Έγινε μία από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες στις ΗΠΑ, συνδέοντας το όνομά της όχι μόνο με τη μουσική και τα τραγούδια της, αλλά και με τη φιλανθρωπία και την προσφορά σε εκατομμύρια ανθρώπους.