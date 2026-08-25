Μίνα Καραμήτρου: «Τα έψαλε» στον νέο συμπαρουσιαστή της - «Με έστησε μισή ώρα»

Όλα έτοιμα τη νέα ενημερωτική εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Από αυτό το Σαββατοκύριακο οι δύο δημοσιογράφοι θα δίνουν ραντεβού στις 09:40 και το τρέιλερ βρίσκεται ήδη στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Οι έμπειροι δημοσιογράφοι Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης παρουσιάζουν μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας, με τη διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά τους.

Γεγονότα, πολιτική, οικονομία, αναλύσεις, σχολιασμός, γόνιμος διάλογος για όλα όσα αφορούν τον πολίτη. Αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, αλλά και μεγάλες συνεντεύξεις με σημαίνοντα πρόσωπα της επικαιρότητας.

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Τα έψαλε στον Γρηγοριάδη η Καραμήτρου

Το παρασκήνιο των γυρισμάτων αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του γυρίσματος για το τρέιλερ η Μίνα Καραμήτρου μιλώντας μαζί με τον Γιώργο Γρηγοριάδη στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση».

«Ας ξεκινήσουμε από μια αλήθεια. Ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτό το τρέιλερ με τον κεντρικό παρουσιαστή αυτής της εκπομπής να έχει καθυστερήσει μισή ώρα να έρθει» είπε σε έντονο ύφος η δημοσιογράφος.

«Ε όχι και μισή ώρα» διαμαρτυρήθηκε εκείνος.

«Μισή ώρα περίμενα τον συμπαρουσιαστή μου να έρθει», συνέχισε.

«Παιδιά βοήθεια», είπε ο Γιώργος Γρηγοριάδης συνεχίζοντας το «αστείο».

«Ακόμα δεν είδες τίποτα...» σχολίασε, αποκαλύπτοντας κι άλλα «παρασκήνια» από τα γυρίσματα του τρέιλερ.