«Ανεμώνα»: Η ιστορία πίσω από το ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Κόκοτα που παραλίγο να μην ακούγαμε

Η ελληνική μουσική σκηνή θρηνεί την απώλεια ενός εξαιρετικά αγαπητού καλλιτέχνη. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολούθησε. Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024, όταν κατά τη διάρκεια των προβών για το τηλεοπτικό σόου J2US αισθάνθηκε αδιαθεσία. Ακολούθησε μια μακρά νοσηλεία και μια γενναία μάχη που, δυστυχώς, έμελλε να είναι η τελευταία του.

Πίσω όμως από τη θλιβερή είδηση της απώλειας, μένει η παρακαταθήκη του, τα τραγούδια που άφησαν εποχή, το ήθος του και οι ιστορίες που τον σημάδεψαν.

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Σε μια από τις πιο εξομολογητικές του συνεντεύξεις στην εκπομπή «Πρωινό Σου Σου» και τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε μοιραστεί το άγνωστο παρασκήνιο για ένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια.

Η ιστορία πίσω από την «Ανεμώνα»

Η συνεργασία του με τον συνθέτη Φοίβο υπήρξε ορόσημο για την καριέρα του. Ωστόσο, η θρυλική πλέον «Ανεμώνα» παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής, η δισκογραφική εταιρεία ήταν αρχικά αρνητική στο να συμπεριληφθεί το τραγούδι στον δίσκο, θεωρώντας τον υπερβολικά νέο ηλικιακά για να υποστηρίξει ερμηνευτικά ένα βαρύ, αυθεντικό ζεϊμπέκικο.

Ακόμη πιο επεισοδιακή ήταν η αρχική αντίδραση του πατέρα του, του σπουδαίου Σταμάτη Κόκοτα: «Όταν είπα στον πατέρα μου ότι θα κάνω δισκογραφική δουλειά με τον Φοίβο, μου είπε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι», είχε εκμυστηρευτεί με χιούμορ. Η συνέχεια, όμως, τον δικαίωσε απόλυτα.

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Στίχοι:

Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο

πως έχω στην καρδιά λευκό μητρώο

κάποιοι με είπανε ονειροπόλο

που θέλω ν' αγαπώ εσένα μόνο



Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμώνας

που τη σκόρπισες φυσώντας σαν να 'σουν χειμώνας

πες μου τη ζωή μου πώς να συνεχίσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω



Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα

και η ζωή μου πως θ' αλλάζει χρώμα

πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα

σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα



Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμώνας

που τη σκόρπισες φυσώντας σαν να 'σουν χειμώνας

πες μου τη ζωή μου πώς να συνεχίσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χείλη να φιλήσω

που δεν έχω πια τα δυο σου χέρια να κρατήσω

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε ένας καλλιτέχνης που δεν εγκλωβίστηκε στη ματαιοδοξία της επιτυχίας.