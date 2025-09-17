Μενού

ΑΕΚ, μεταγραφές: Η Μπεσίκτας αποκάλυψε το deal για τον Ζοάο Μάριο

Ο πρόεδρος της Μπεσίκτας αποκάλυψε τη συμφωνία με την ΑΕΚ για τον Ζοάο Μάριο.

Ο Ζοά Μάριο της ΑΕΚ
Παρουσίαση του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ | Intime
Η ΑΕΚ εδώ και μέρες έχει ανακοινώσει τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας. Ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή ακριβώς πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Αυτό όμως που δεν είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες είναι το ακριβές deal μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ο πρόεδρος της τούρκικης ομάδας αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

