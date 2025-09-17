Η ΑΕΚ εδώ και μέρες έχει ανακοινώσει τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας. Ο 32χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή ακριβώς πριν τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου.

Αυτό όμως που δεν είχε γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες είναι το ακριβές deal μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ο πρόεδρος της τούρκικης ομάδας αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

