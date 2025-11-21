ΑΕΚ - Μήτογλου: Κινήθηκαν με προσφυγές στην επιτροπή επίλυσης οικονομικών διαφορών

Εκτός πρώτης ομάδας από το καλοκαίρι έχει τεθεί στην ΑΕΚ ο Γεράσιμος Μήτογλου, με τον 26χρονο κεντρικό αμυντικό να καταθέτει προσφυγή εναντίον της Ένωσης.
Προφανώς η ΑΕΚ δεν έχει κάποια οικονομική εκκρεμότητα μαζί του, ούτε κάποια οφειλή προς το πρόσωπό του. Αυτό που ζητάει ο Μήτογλου είναι η λύση συμβολαίου -που ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι- υπέρ του, αξιώνοντας συγκεκριμένη αποζημίωση για μείωση προσωπικότητας, όπως ισχυρίζεται, καθώς δεν προπονείται με την πρώτη ομάδα.
