ΑΕΚ: Μόνιμα παρών στις κλήσεις της Αλβανίας ο Στρακόσα

Για ακόμη μία φορά, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς του ομοσπονδιακού προπονητή της Αλβανίας ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Μόνιμο και αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Αλβανίας παραμένει ο Θωμάς Στρακόσα καθώς ο 30χρονος πορτιέρε της ΑΕΚ κλήθηκε εκ νέου με την εθνική ομάδα της χώρας του.

