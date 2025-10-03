Μενού

ΑΕΚ: Μόνιμα παρών στις κλήσεις της Αλβανίας ο Στρακόσα

Πρόκειται για τον βασικό τερματοφύλακα της Αλβανίας.

Για ακόμη μία φορά, ο Θωμάς Στρακόσα βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς του ομοσπονδιακού προπονητή της Αλβανίας ενόψει των αγώνων για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Μόνιμο και αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Αλβανίας παραμένει ο Θωμάς Στρακόσα καθώς ο 30χρονος πορτιέρε της ΑΕΚ κλήθηκε εκ νέου με την εθνική ομάδα της χώρας του.

