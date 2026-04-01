ΑΕΚ - Μπανταλόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μπανταλόνα στη Sunel Arena απόψε (01/04) για το πρώτο ματς των playoffs του BCL με τζάμπολ στις 19:30 και ζωντανή μετάδοση από την Cosmote Sport 4.

Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες ενώ το Game 2 διεξάγεται στις 7/4 (20:30) στην Ισπανία.

Αν χρειαστεί και Game 3, τότε θα γίνει στις 15 Απριλίου (19:30) στη Sunel Arena.

Σε περίπτωση πρόκρισης, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Μάλαγα - Άλμπα Βερολίνου για να πάρει την πρόκρισή της στον τελικό.

Σημαντικό πλήγμα για τη Μπανταλόνα, αποτελεί η απουσία του Άντε Τόμιτς που θα χάσει όλα τα playoffs του BCL ενώ το ίδιο ισχύει και για τον έτερο σέντερ Μπιργκάντερ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση είναι η μόνη ομάδα που τελείωσε την φάση των «16» χωρίς ήττα και περιμένει πολλά από τους Γκρέι, Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Μπράουν για να κάνει το 1-0 στην σειρά.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

ΑΕΚ - Μπανταλόνα

Ρίτας Βίλνιους – Νίμπουρκ

Τενερίφη – Γαλατασαράι

Μάλαγα – Άλμπα Βερολίνου