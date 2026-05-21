Τι σηματοδοτεί το τέλος του Survivor; Η απάντηση για το αν θα γίνει την νέα σεζόν

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξηγούσε αναλυτικά την κατάσταση του Σταύρου Φλώρου μετά το σοβαρό τραυματισμό του στον Άγιο Δομίνικο από διερχόμενο σκάφος, τη συνέχεια της διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος αλλά και το τι θα γίνει με την αποκατάσταση του νεαρού Καβαλιώτη και την επιστροφή των υπόλοιπων παικτών στην Ελλάδα το «Survivor» έριξε αυλαία χθες (20/5) το βράδυ με ένα μίνι – επεισόδιο συμβούλιο διάρκειας μόλις 20 λεπτών.

Από εκεί και πέρα είναι θολό το μέλλον τόσο της επιστροφής του παιχνιδιού στους δέκτες μας την επόμενη τηλεοπτική σεζόν όσο και της εξέλιξης της συνεργασίας του ΣΚΑΪ με την εταιρεία παραγωγής του Ατζούν Ιλίτζαλι Acun Medya. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τουλάχιστον για το α’ μισό της νέας τηλεοπτικής σεζόν ο ΣΚΑΪ προγραμματίζει τις δύο σειρές του Ανδρέα Γεωργίου «Μπλε ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», το νέο κύκλο του «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη και το παιχνίδι «Quiz with Balls» με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Φυσικά στην βραδινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα υπάρχει και το «The Voice» με τη διαφορά ότι τα δικαιώματα έχουν περάσει πλέον στον ΣΚΑΪ και απομένει να δούμε εάν θα παραμείνει η Acun Medya στην εκτέλεση της παραγωγής. Όσον αφορά στο «Survivor» για το β’ μισό της σεζόν από τις αρχές του 2027 ο προγραμματισμός πριν τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου συμπεριελάμβανε το ριάλιτι επιβίωσης. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εικόνα και ούτε πρόκειται να υπάρξει άμεσα.



