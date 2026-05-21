Ο Γεωργιάδης διέταξε απομάκρυνση αναισθησιολόγου για φακελάκι: «Έλαβα ένα απαράδεκτο βίντεο»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε την απομάκρυνση αναισθησιολόγου του ΕΣΥ, ο οποίος κατεγράφη να ζητά φακελάκι από ασθενή.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως έλαβε ένα «απαράδεκτο βίντεο» με τον επαγγελματία υγείας να ζητάει 100-150 ευρώ.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media, από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή» επεσήμανε, ειδικότερα.

Όπως διευκρίνισε, από την έρευνα το άτομο αυτό ταυτοποιήθηκε.

«Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ» υπογράμμισε.

Ακόμα, έγραψε: «Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026