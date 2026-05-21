Με εκπλήξεις η εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού: Η καλλιτέχνις που θα το παρουσιάσει και τα νέα μέλη

Αξέχαστη φαίνεται πως θέλει να κάνει για τους παρευρισκόμενους την ανακοίνωση του κόμματός της η Μαρία Καρυστιανού, καθώς την παρουσίαση της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει γνωστή καλλιτέχνιδα.

Όπως μεταφέρει ο ΣΚΑΙ, η εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο θέατρο «Ολύμπιον», κατά τις 18:30 σήμερα (21/5), σε μεγάλο μέρος της θα παρουσιαστεί από γυναίκα του καλλιτεχνικού χώρου.

Καρυστιανού: Τι γνωρίζουμε για το όνομα του κόμματος

Ακόμα, αναφέρεται πως επιφυλάσσονται, πέρα από την ανακοίνωση του ονόματος και του συμβόλου του σχηματισμού, επιπλέον εκπλήξεις αναφορικά με μέλη του κόμματος.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το όνομα, οι συμβολισμοί και οι νύξεις της Μαρίας Καρυστιανού τις τελευταίες ημέρες καταδεικνύουν πως θα σχετίζεται με την έννοια της «Ελπίδας», που προτάσσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών των Τεμπών.

Καρυστιανού: Γιγαντοοθόνη και ετοιμασίες στην Αριστοτέλους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες προετοιμασίας της εκδήλωσης, κατά την οποία η Μαρία Καρυστιανου θα παρουσιάσει το νέο της πολιτικό εγχείρημα στην Θεσσαλονίκη.



Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ξεκίνησε η τοποθέτηση γιγαντοοθόνης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτήριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου.





Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού, η προσέλευση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600.



Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και αρκετές εκπλήξεις σε επίπεδο προσώπων, τα οποία με την παρουσία τους στα εγκαίνια θα επιβεβαιώσουν τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα.