ΑΕΚ - Μύκονος: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στην άδεια λόγω τιμωρίας SUNEL Arena συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, εκεί όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο. Η αναμέτρηση ΑΕΚ - Μύκονος κάνει τζάμπολ στις 13:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤSPORTS 1.

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Πάτρα το περασμένο Σάββατο, σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο έκλεισε τον πρώτο γύρο στην πρώτη τετράδα. Ήταν μία νίκη που είχε στατιστική αξία και για τον προπονητή της, Ντράγκαν Σάκοτα, αφού έγινε ο 9ος προπονητής από καταβολής Α’ Εθνικής που έφτασε τις 250. Ο «Σάλε» μάλιστα «έπιασε» στην 8η θέση της σχετικής λίστας τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου τον οποίο θα ξεπεράσει με την επόμενη νίκη του.

Η Μύκονος έκανε ιδανικό φινάλε στον πρώτο γύρο με την επικράτηση επί του ΠΑΟΚ και με την οποία έφτασε στο πρώτο σερί νικών της –προηγήθηκε εκείνη στη Ρόδο- αφού οι προηγούμενες τέσσερις ακολουθήθηκαν από ήττες. Έχοντας έτσι ρεκόρ 6-6 βρέθηκε ισόβαθμη με τον Προμηθέα και τον Ηρακλή στην 5η θέση. Η ομάδα των Κυκλάδων δεν επέτρεψε στους αντιπάλους της στα τελευταία τέσσερα και στα 6/7 τελευταία παιχνίδια της να φτάσουν ούτε καν στο 29% στα τρίποντα. Σε αυτά το αμυντικό παθητικό της από την περίμετρο περιορίστηκε στο 27,5% ενώ στα πρώτα πέντε οι αντίπαλοι της εκτέλεσαν με 34,78%.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11