ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0: Άνετο «τρίποντο« και αγκαλιά με την τετράδα στο Κύπελλο Ελλάδας

Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στην Opap Arena για την 4η αγωνιστική της league phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» σημείωσαν το 4/4 στο Κύπελλο και περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της League Phase για να δει αν θα τερματίσει στην πρώτη τετράδα που δίνει και την απευθείας πρόκριση για τα προημιτελικά.

Το σκορ για την «Ένωση» άνοιξε ο Περέιρα στο 19ο λεπτό ενώ το τελικό 2-0 σημείωσε ο Ζοάο Μάριο με πλασέ στο 61'.

Τραυματίας αποχώρησε ο Οντουμπάτζο στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με ένα μικροπρόβλημα φάνηκε πως αντικαταστάθηκε και ο Γκρούγιτς στο δεύτερο μέρος, ενώ ο 18χρονος Καραργύρης μπήκε αλλαγή πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του.

