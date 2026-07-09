ΑΕΚ - ΟΦΗ: Πότε είναι ο τελικός του Super Cup - Η ώρα του αγώνα

Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα συγκρουστούν για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, το Superbet Super Cup, την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο θεσμός αναβίωσε μετά από 18 χρόνια απραξίας, με τον τελικό Ολυμπιακού - ΟΦΗ (3-0), στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026.