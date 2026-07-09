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ΑΕΚ - ΟΦΗ: Πότε είναι ο τελικός του Super Cup - Η ώρα του αγώνα

ΑΕΚ εναντίον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup στο Παγκρήτιο, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

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ΑΕΚ - ΟΦΗ
Στιγμιότυπο από αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ θα συγκρουστούν για τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, το Superbet Super Cup,  την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου.

Ο θεσμός αναβίωσε μετά από 18 χρόνια απραξίας, με τον τελικό Ολυμπιακού - ΟΦΗ (3-0), στο Παγκρήτιο στις 3 Ιανουαρίου 2026.

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