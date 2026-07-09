Καρύδη: Αποκάλυψε πόσα πληρώθηκε στον πρώτο της ρόλο και σοκαριστήκαμε όταν τα υπολογίσαμε σε ευρώ

«Βουτιά» στα πρώτα χρόνια της καριέρας της έκανε η Σμαράγδα Καρύδη, η οποία θυμήθηκε με νοσταλγία τον πρώτο της ρόλο ως ηθοποιός.

Μιλώντας, στο vidcast του ΣΚΑΪ «Ποιος είσαι τελικά;», αποκάλυψε αρχικά το πώς μπήκε στον καλλιτεχνικό χώρο, παίρνοντας το μικρόβιο από τους γονείς της.

«Ο μπαμπάς μου όταν ξεκίνησε η τηλεόραση στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 70, μπήκε μέσα και έκανες πολλές σειρές τότε. Στα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τον μπαμπά μου να λείπει για γύρισμα.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι το μοιραίο πρόσωπο στη ζωή μου. Γιατί οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην παράσταση ''Η κόρη μου η σοσιαλίστρια'' στο θέατρο. Οπότε αν δεν υπήρχε η Αλίκη, μπορεί να μην υπήρχα και εγώ. Εκεί ερωτεύτηκαν, εκεί γνωρίστηκαν και μετά έγινε και η ταινία».

Και μετά στην «Ερωτική Συμφωνία» που έπαιξα, που είμαι μωρό, και με κρατάει η Καρέζη στην αγκαλιά της. Αλλά δεν υπάρχει η σκηνή στην ταινία, την έχω σε φωτογραφία. Πρώτη μου δουλειά, και η μια σκηνή εκ των δύο, κόπηκε. Anyway το ξεπέρασα», είπε χιουμοριστικά.

Και συμπλήρωσε, με φόντο τον πρώτο της μισθό ως...μωρό - ηθοποιός: «Δεν έχω μνήμη βέβαια από την Ερωτική Συμφωνία, ήμουν δύο ετών. Έχω μια απόδειξη που πληρώθηκα και λέει: Σμαράγδα Καρύδη, επάγγελμα: κομπάρσος, δραχμαί διακίσιες. Πήρα διακόσιες δραχμές. Μου τις είχαν βάλει σε ένα βιβλιάριο. Το θυμάμαι.. Αυτά ήταν τα πρώτα μου λεφτά. Καλά λεφτά μου φαίνονται για τότε. Δεν ξέρω κι όλας».



Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί για την εποχή και για ένα ρόλο κομπάρσου να ήταν καλά λεφτά οι 200 δραχμές, ωστόσο το ποσό ακούγεται μηδαμινό αν μετατρέψει κανείς τις δραχμές σε ευρώ. Ανέρχονται σε 0,59 λεπτά του ευρώ, δηλαδή κάτι λιγότερο από 1 ευρώ.